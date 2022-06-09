Bayburt ve Tuzla Belediyesi’nden çocuklara yönelik tiyatro gösterisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt ve Tuzla Belediyesi’nden çocuklara yönelik tiyatro gösterisi

İHA

Bayburt ve Tuzla Belediyesi’nden çocuklara yönelik tiyatro gösterisi

Bayburt Belediyesi çocuklara yönelik kültürel faaliyetlerine devam ediyor.
Etkinlikler dahilinde Bayburt Belediyesi ve Tuzla Belediyesi işbirliği ile “Bir Uzay Masalı” isimli tiyatro oyunu Çoruh Kültür Merkezi’nde Bayburtlu çocuklarla buluştu.
Tuzla Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Tuzla Sanat Sahnesi tiyatro ekibi tarafından “Sahne Senin Türkiyem” projesi dahilinde sahnelenen oyun çocuklar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.
Sergilenen birbirinden güzel oyunlarla çocuklar doyasıya eğlenirken miniklerin neşesine ortak olan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Bugün burada Tuzla Belediyemizin sosyal ve kültürel bir aktivitesi için bulunuyoruz. “Sahne Senin Türkiyem” isimli çalışmaları çerçevesinde bizlere bir oyun sahneleyecekler. İstanbul’da bulunan Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanımız Hicabi Durmuş, Tuzla Bayburt Dernek Başkanı Abdullah Bayram kardeşimiz ve Suat Ramazan ile Muharrem İnce beyler birlikte geldiler. Kendilerine hoş geldiniz diyorum.” diye konuştu.
Çocukları daha nice bu tip etkinliklerle buluşturmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Pekmezci, ”İnşallah siz sevgili çocuklarımızı bundan sonrada böyle güzel programlarla buluşturmaya çalışacağız. Tuzla Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyor, sizlere iyi eğlenceler diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'dan Bayburt'a tiyatrosu desteği
YEREL HABERLER İstanbul'dan Bayburt'a tiyatrosu desteği
Bayburt’ta sağanak yağış uyarısı
YEREL HABERLER Bayburt’ta sağanak yağış uyarısı
Çoruh Nehri kıyı bandında çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Çoruh Nehri kıyı bandında çalışmalar başladı
"Nehri Sanatla Yıkamak Projesi" çerçevesinde öğrenciler Çoruh Nehri etrafında çöp topladı
YEREL HABERLER "Nehri Sanatla Yıkamak Projesi" çerçevesinde ...
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yeni yönetiminden Vali Epcim’e ziyaret
YEREL HABERLER Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği yeni ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.