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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurumlar arası voleybol turnuvasına yoğun ilgi

İHA

Kurumlar arası voleybol turnuvasına yoğun ilgi

Bayburt’ta kurumlar arası voleybol turnuvası tüm heyecanıyla yaşanmaya devam ediyor. Pandemi nedeniyle spordan uzak kalan kamu kurumlarındaki personellere hem spor yaptırmak hem de kurumlardaki personeller arası dostluğu pekiştirmek amacıyla, başlatılan turnuva yoğun ilgi görüyor.
Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü voleybol il temsilciliği tarafından düzenlenen turnuvada kurum personelleri hünerlerini sergiliyor. A ve B grubunda 5 takımın, C Grubunda ise 4 takımın mücadele ettiği müsabakalar 3 grupta 14 takımın katılımıyla oynanıyor. Grup müsabakalarının Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor salonunda gerçekleştirdiği turnuvanın çeyrek, yarı final ve final müsabakası Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Merkez Spor Salonunda oynanacak.
Müsabakalarda 0910 Haziran Çeyrek Final, 13 Haziran Yarı final ve 15 Haziran’da 3'ncülük ve final müsabakası oynanacak.
İl Temsilcisi Mustafa Topal yaptığı açıklamada: “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile voleybol il temsilciliğimiz tarafından organize edilen turnuvamızı, kurumlar arasındaki iletişimin, spor bilincinin, sportif faaliyetlerin artırılmasını, hareketlilik ve sporun bir yaşam biçimi haline getirilmesini sağlamak amacıyla düzenledik.
Müsabakaların sonunda kazanan tabi ki dostluk olacak, şimdiden tüm takımlara başarılar diliyor tüm hemşerilerimizi ve spor severleri 15 haziranda final müsabakamıza davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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