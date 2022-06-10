Bahar şenliğinde liseliler doyasıya eğlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bahar şenliğinde liseliler doyasıya eğlendi

İHA

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 9'uncusu düzenlenen bahar şenliğinde öğrenciler eğlenerek, keyifli vakit geçirdiler.

Bahar şenliğinde liseliler doyasıya eğlendi

Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 9'uncusu düzenlenen bahar şenliğinde öğrenciler eğlenerek, keyifli vakit geçirdiler.
Yoğun geçen eğitim döneminde öğrencilerin eğlenmesi için okul tarafından düzenlenen etkinlikte 13 farklı branştan sporsal faaliyet gerçekleştirildi. Velilerin de ilgi gösterdiği şenlik, ok atma yarışıyla başladı. Okçuların atışından sonra kurulan parkur içerisinde Anadolu Mesleki Programı(AMP) ve Anadolu Teknik Programı(ATP) öğrencileri birbirleriyle kıyasıya mücadele ederek yarıştılar. Yumurta taşıma, yoğurtta para bulma, penaltı atışları, bilek güreşi, balon patlatma, halat çekme gibi oyunların ve sporların gerçekleştiği şenlikte, bir de geleneksel çuval yarışının farklı bir biçimi oynandı. Bu kez öğrenciler çuvalların içine tamamen girdiler, çuvalların ağzı iplerle bağlandı, daha sonra belli kısımlarından öğrencilerin önlerini görmeleri için delikler açıldı ve bitiş çizgisine giderek yarışma tamamlandı. Yarışların ardından öğrenciler evlerinden getirdiği yiyecekleri, yarışmayı takip eden velilere, öğretmenlere ve öğrenci arkadaşlarına ikram ettiler. Son olarak öğretmenlerine meydan okuyan öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte halat çekme oyunu oynadılar. Bahar şenliklerinin pandemi nedeniyle yapılmadığını ve 2 senenin ardından yeniden düzenlendiğini söyleyen Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Arif Köprücü, "Bugün geleneksel bahar şenliğimizin dokuzuncusunu düzenledik. Yaklaşık 2 senedir pandemi nedeniyle gerçekleştiremediğimiz etkinliklere bu yıl itibariyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. 13 farklı branşta oynadığımız oyunların bugün finalini gerçekleştirdik. Programa velilerimiz, öğrencilerimiz ve tüm öğretmenlerimiz katıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Heyecanlı bir yarışma sunan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Ümit Ziypak ise "2013 yılından beri bahar şenlikleri adı altında 13 branşta faaliyetler yapıyoruz ve bu faaliyetlerimiz 2 ay sürüyor. Düzenlediğimiz faaliyetler içerisinde futbol, voleybol müsabakaları, penaltı atışları, parkur yarışmaları, bilek güreşi, yoğurtta para bulma, çuval yarışı gibi birçok farklı alandan etkinlikler bulunuyor. Bunların finalini de bugün tüm okulla birlikte, okulumuzun futbol sahasında bitirmiş bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.
Eğlenceli vakit geçirdiklerini söyleyen öğrenciler, düzenlenen şenlikten memnun olduklarını belirttiler.
Renkli görüntülere sahne olan şenlikte birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere madalyaları verildi. Ödül törenin ardından şenlik, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kurumlar arası voleybol turnuvasına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Kurumlar arası voleybol turnuvasına yoğun ilgi
Bayburt ve Tuzla Belediyesi’nden çocuklara yönelik tiyatro gösterisi
YEREL HABERLER Bayburt ve Tuzla Belediyesi’nden çocuklara yönelik ...
İstanbul'dan Bayburt'a tiyatrosu desteği
YEREL HABERLER İstanbul'dan Bayburt'a tiyatrosu desteği
Bayburt’ta sağanak yağış uyarısı
YEREL HABERLER Bayburt’ta sağanak yağış uyarısı
Çoruh Nehri kıyı bandında çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Çoruh Nehri kıyı bandında çalışmalar başladı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.