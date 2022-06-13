Bayburt için kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden Bayburt için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede havanın parçalı ve zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği; yağışların Bayburt ve çevresinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken rüzgâr güney ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

“Kuvvetli yağış uyarısı”

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, öğle saatlerinden sonra Bayburt ve çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr, hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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