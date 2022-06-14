Bayburt’ta jandarmanın 183’ncü yaşı kutlanıyor

Jandarma Teşkilatının 183’ncü kuruluş yıldönümü, Bayburt İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesindeki tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’in kutlama mesajının okunmasının ardından Jandarma teşkilatının tarihi anlatıldı.

Törende konuşan Vali Cüneyt Epcim, jandarma teşkilatının özellikle son yıllarda önemli atılımlar gerçekleştirdiğini ve başta terörle mücadele operasyonları olmak üzere adli ve idari alanlarda da görevini üstün bir özveriyle yerine getirdiğini kaydetti. Bu dönüşüm ve gelişimin Türkiye’nin yükselişiyle paralel olduğunu dikkat çeken Vali Epcim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatlarıyla bu atılımların devam edeceğine vurgu yaptı. Vali Epcim, Jandarma Teşkilatının bugünlere gelmesi ve terörle mücadelede konularındaki emekleri dolayısıyla da Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’e teşekkür ettiğini bildirdi.

Türkiye’ye yönelik artan askeri, siyasi ve ekonomik tehditlerin bugüne kadar olduğu gibi milli birlik ve beraberlik içerisinde savuşturulacağının altını çizen Vali Epcim, “Bu mücadelenin önemli aktörlerinden Jandarma teşkilatımızın 183’üncü yıl dönümünü bu vesileyle kutluyor, tüm Jandarma personelimize görevlerinde üstün başarı diliyorum” şeklinde konuştu.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit ise Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 183’ncü yıl dönümünü kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içerisinde olduklarını kaydetti. Jandarma Teşkilatının kuruluşundan bugüne Türk Milleti’nin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu bildiren Albay Yiğit, “Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında; gecegündüz, sıcaksoğuk, yağmurçamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir” diye konuştu.

Özel eğitimli jandarma köpeğinin gerçekleştirdiği gösteri büyük beğeni toplarken, Jandarma Teşkilatı envanterinde yer alan ekipmanların sergilendiği stantların ziyaret edilmesiyle tören sona erdi.

Törene Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun ile kamu kurumlarının amirleri ve Jandarma personeli katıldı.

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