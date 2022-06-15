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Bayburt'ta öğrencilerle birlikte tarlada çapalama yapılarak ata tohumunun önemi anlatıldı

İHA

Bayburt'ta öğrencilerle birlikte tarlada çapalama yapılarak ata tohumunun önemi anlatıldı

Yerel tohumun (ata tohumu) bilinçli bir şekilde çoğaltılması, saklanması konusunda ortaokul öğrencileri, Gez Hanları Ekolojik Tarım Deneme Ve Üretim Merkezi (GEZEKODER) Başkanı Prof. Dr. Rıfat Yıldız ve dernek üyesi aynı zamanda uzun yıllardır tarımla uğraşan, çiftçilik yapan İsmail Öksüz tarafından bilgilendirildi.
Gez Hanları Ekolojik Tarım Deneme ve Üretim Merkezi, 'Gez Hanları' denilen alandaki tarlada çalışmalar yürüterek ata tohumlarını gelecek nesillere aktararak, yaşatmayı amaçlıyor. Ispanak, soğan, patates, mısır, patlıcan gibi sebzeleri ekerek hem ekonomiye katkı sağlamak hem de ata tohumunun sürekliliği için çabalayan üretim merkezi, ilk olarak Bayburt bal kabağını toprakla buluşturarak, 18 kişilik öğrenci grubuyla çapalama işlemi gerçekleştirdi. Bu sene bal kabağı ekimi yaparak tarlayı boş bırakmayan üretim merkezi, önümüzdeki yıl bir sürü sebzeyi toprakla buluşturmayı hedefleyerek, sebzelerden tohumlar elde edip, sonrasında da ata tohumu üretiminin devamlılığını sağlayacak. Ata tohumunun öneminden bahseden Yıldız, öğrencilere bugün edindikleri bilgilerle evlerinde saksı yetiştirme önerisinde bulundu. Çapalama ve bilgilendirme faaliyetinden bilgiler aktaran Yıldız, bu yıl deneme amaçlı ilk kez bal kabağı ektiğini ifade ederek, "Gez Hanları Ekolojik Tarım Deneme Üretim Merkezinin faaliyetini burada öğrencilerimizle birlikte gözlemledik. Bu yıl ilk kez deneme amaçlı Bayburt bal kabağını ektik, onun ilk çapalama işini bugün gerçekleştirdik. Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde ve Bayburt Ortaokulu öğrencilerden 18 kişilik bir grupla beraber yaptık bu işi. İyi bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Yıldız, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu dernek uzun vadede, Bayburt'ta ata tohumunun çoğalmasına, geliştirilmesine, paylaşılmasına önemli ölçüde katkıda bulunacaktır."

"Birçok ata tohumumuz bulunmaz oldu"
Uzun yıllardır tarımla, seracılık işiyle uğraşan 73 yaşındaki İsmail Öksüz, ata tohumunun devamını sağlamak amaçlı dernek kurduklarını bu amaçla bir takımın girişimlerde bulunarak çalışma başlattıklarını dile getirerek, "Buradaki amacımız ata tohumlarının devamını sağlamak, bu nedenle bir çalışma başlattık. Birçok ata tohumumuz bulunmaz oldu. Biz bunları Türkiye çapında araştırıp, bulup neslini devam ettirmek için sertifikalandırıp, burada çalışmalar yürüteceğiz. Buraya bir bağ evi yapacağız, sera kuracağız ve bütün hububat dahil sebzenin, meyvenin tohumlarının neslinin devamını sağlama gayreti içerisinde olacağız" diye konuştu. Melezleşmiş, bozulmuş ata tohumlarını doğru uygulamalarla yeniden üretime katacaklarını ve nesillerini devam ettireceklerini kaydeden Öksüz, doğru sulama, gübreleme yoluyla doğası bozulmuş ata tohumlarının düzeltileceğinin mümkün olduğunu ifade etti.

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