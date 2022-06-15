Bayburt Üniversitesi ile Bayburt İl Millî Eğitim Müdürlüğü arasında 'Matematik Seferberliği' protokolü imzalandı

Millî Eğitim Bakanlığının sayısal ve sözel ağırlıklı yönelim ayrımı yapmadan tüm öğrenciler için matematik okuryazarlığını geliştirmek ve matematiğin günlük yaşam becerilerine entegrasyonu amacıyla hayata geçirdiği 'Matematik Seferberliği' projesi dahilinde Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ile Bayburt İl Millî Eğitim Müdürü Hakan Tomar tarafından işbirliği protokolü imzalandı.

Uluslararası araştırmalar ve kuruluş değerlendirmeleri sonucunda, iyileştirmeye açık alanlar arasında tanımlanan ve Millî Eğitim Bakanlığının yoğun çalışmalarıyla tasarımı tamamlanan Matematik Seferberliği projesinin üniversiteler, akademisyenler ve bilim insanlarının katıldığı birçok yönlü süreçte öğrencilerin matematik becerisi kazanımlarını güçlendirme ve günlük yaşam aktiviteleriyle ilişkilendirme' hedefine Bayburt Üniversitesi de paydaş oldu. Proje dahilinde Bayburt İl Millî Eğitim Müdürü Hakan Tomar ile işbirliği protokolü imzalayan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, ülkemizin bilim vizyonuna nitelikli katkılar üretmesi beklenen bu güçlü organizasyona paydaş olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Rektör Türkmen, matematiğin evrensel bir dil olduğuna dikkat çekerek tüm yaşamsal süreçlerin temelinde yer alan bu disiplinin temel eğitimden yükseköğrenim seviyesine kadar bütüncül olarak tasarlanması gereken çok yönlü bir öğrenme pratiğiyle etkili kullanılabileceğinin altını çizdi. Matematiğin yalnızca formüller ve sembollerden ibaret bir ders olmadığına vurgu yapan Rektör Türkmen, yaşayan matematik felsefesinin günlük yaşam problemlerine yaklaşım konusunda öğrencilere yeni ufuklar açacağını dile getirdi. Proje dahilinde akademik ve sosyokültürel anlamda her türlü işbirliğini sahaya yansıtacaklarını bildiren Rektör Türkmen, eğitim, sosyal proje ve uluslararası rekabet başlıklarında çalışmak için koordineli hareket edeceklerini sözlerine ekledi.

Proje emekleri için Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e ve işbirliği yaklaşımları için İl Millî Eğitim Müdürü Hakan Tomar'a teşekkürlerini ileten Rektör Türkmen, imzalanan protokolün hayırlara vesile olmasını temenni etti.

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