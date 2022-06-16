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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Epcim: “Birlikte büyük işler yapmak istiyoruz”

İHA

Vali Epcim: “Birlikte büyük işler yapmak istiyoruz”

Bayburt’ta 20212022 Eğitim Öğretim Yılı Sene Sonu Müdürler Kurulu Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıya katılan Vali Cüneyt Epcim, Bayburt’un sınav başarısının son yıllarda düştüğünü belirterek il sıralamalarında geride kalmamak için çalışmalar yapılacağını söyledi.
Geçekleştirilen yılsonu toplantısında konuşan Vali Cüneyt Epcim, değişik zamanlarda okul ziyaretleri gerçekleştirdiklerini ve kimi projeleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile istişare ettiklerini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın çok farklı uygulamaları olabileceğini ve bunlara ilişkin sahada karşılaşılan sorunları ilgili mercilerle paylaştıklarını ifade eden Vali Epcim, “Bayburt’u genel olarak değerlendirdiğimizde sınav başarısının son yıllarda biraz düştüğünü görüyoruz. İl sıralamalarında gerilerde kalmamak için değişik vesilelerle çeşitli çalışmalar planlamaya çalışıyoruz” dedi.
Bu yönde yaz aylarında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile bir çalışma yapılacağını bildiren Vali Epcim, okul müdürlerinden gelecek tekliflere her zaman açık olduklarını kaydetti.
Vali Epcim, Bayburt’un nüfus itibariyle öğrencilerle yüz yüze görüşme pratiğine imkân sağlayabilecek bir yer olduğuna vurgu yaptı. Her öğrenciye koçluk yapılabilecek bir sistemin ortaya konulabileceğine değinen Vali Epcim, şunları söyledi: “Bu hususta öğrenci koçluğu üzerine özel bir çalışma planladığımızı sizlere belirtmek istiyorum. Bunu Milli Eğitim camiamızdaki gönüllü öğretmenlerimiz başta olmak üzere çeşitli şekillerde bir sistem oluşturma gerekliliğini düşünüyoruz. Çünkü sizde takdir edersiniz ki; Bayburt’un yeniden bir atılıma ihtiyacı var. Biraz motivasyonumuzu yükselterek, öğrencilerimizle bire bir ilgilenme noktasında bir çalışmaya ihtiyaç var.”
Eğitici kadrolarla büyük başarılara imza atabileceklerine dikkat çeken Vali Epcim, “Biraz önce okul sporlarında derece elde eden öğrencilerimize ödüllerini takdim ettik. Kendileriyle gurur duyduk. Türkiye birincisi, ikincisi çıkarmış, binlerce sporcu arasından başarıya ulaşmış öğrencilerimiz var. Bunlar bizi oldukça memnun ediyor. Güçlü yönlerimizi, zayıf yönlerimizi iyi bir şekilde analiz ederek birlikte daha iyi olmak istiyoruz. Sizlerin eğitim camiasında özel bir yeri var. Aynı zamanda okul müdürleri olarak da toplumun kanaat önderlerisiniz. Bu manada da bütün eğitimci arkadaşlarımızı çok seviyoruz. Bayburt’ta özel bir konumları var. Bayburt sizlere çok değer veriyor. Bunun da farkındayız. Sizlerle birlikte büyük işler yapmak istiyoruz.” İfadelerini kullandı.
İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar ise kısa bir konuşma yaparak Vali Cüneyt Epcim’e destekleri dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi.
Toplantı, geçen eğitim sezonu çalışmaları ve gelecek sezon planlamalarının görüşülmesiyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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