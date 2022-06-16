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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Epcim, hafızlarla buluştu

İHA

Vali Epcim, hafızlarla buluştu

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulu’nda hafızlık eğitimi alan öğrencilerin dersine katılarak onlara tavsiyeler verdi. Vali Epcim, daha sonra inşaatı devam eden yeni okul binasında incelemelerde bulundu.
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Erdem Bayazıt İmam Hatip Ortaokulu’nda hafızlık eğitimlerine devam eden 5/A ve 5/B sınıfı öğrencilerinin dersine katıldı. Öğrencilerin Kur’anı Kerim tilavetlerini dinleyen Vali Epcim, eğitim öğretim hayatlarına ilişkin tavsiyelerde bulundu.
Öğrencilerden hafızlık eğitimlerinin yanı sıra sosyal ve fen bilimleri derslerini de önemsemelerini isteyen Vali Epcim şunları söyledi: “Kur’an eğitimi sizlere çok şey katacaktır. Hafızanızı, zihin yeteneklerinizi geliştirecek aynı zamanda sizlere huzur ve dinginlik verecektir. Buna inanıyoruz. Yaptığınız kolay bir iş değil. Bunu biliyoruz. Fakat hafızlık eğitiminizin yanında diğer derslerinizi de ihmal etmemelisiniz. Özellikle sizlerden akademik anlamda büyük başarılar bekliyoruz. Böyle olacağına da inanıyoruz. Kendi tecrübelerimden yola çıkarak şunu söyleyebilirim ki; hafız olanların akademik başarısı da buna paralel olarak daha yüksek oluyor. Başta aileleriniz ve öğretmenleriniz olmak üzere herkesin sizlerden beklentisi hem hafızlığınızı hem de okul hayatınızı başarıyla tamamlayıp ülkemizin ihtiyacı olan noktalarda sizleri görebilmek. Hepinizin bunu başaracağına canı gönülden inanıyor, derslerinizde başarılar diliyoruz.” diye konuştu.
Öğrencilerin Kur’an tilavetlerini dinleyen Vali Epcim, daha sonra öğretmenlerle kısa bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.
Vali Epcim, yeni eğitim öğretim sezonuna yetiştirilmesi planlanan okul inşaatında yaptığı incelemelerin ardından ziyaretini sonlandırdı.
Bayburt Valisi Cüneyt Epcim’e İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan Tomar ile Okul Müdürü Adil Kacır eşlik etti.

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