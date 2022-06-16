Bayburtlu esnafın sorunları ele alındı

– Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Zekeriya Mevlütoğulları ile bir araya geldi. Esnafın sorun ve talepler görüşülerek çözüm önerileri ele alındı.



Gençosman Mahallesi Alperen Sokak üzerinde bulunan ESOB’a gelişinde Vali Epcim, Başkan Mevlütoğulları ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından Vali Epcim, Başkan Mevlütoğulları’nın makamında yeni yönetimle bir araya geldi.

Burada Mevlütoğulları ve yönetimine yeni görevlerinin hayırlı olmasını dileyen Vali Epcim, tebriklerini bildirdi. Başkan Mevlütoğulları ve yönetimiyle bir süre bilgi alışverişinde bulunan Vali Epcim, hayata geçirilmesi planlanan projeler ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Esnafların sorun ve taleplerinin de görüşüldüğü ziyarette çözüm önerileri ele alındı.

Görüşmenin ardından Başkan Mevlütoğulları ile yönetim kurulu üyelerine misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür eden Vali Epcim, başarı dileklerini yineledi.

Mevlütoğulları ise ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade ettiği Vali Epcim’e teşekkürlerini bildirirken, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mevlütoğulları ile yönetim kurulu üyelerinin Vali Cüneyt Epcim’e, “Ahi Sancağı” takdimiyle görüşme sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.