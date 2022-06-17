Atlı spor kulüp başkanları Vali Epcim’le buluştu

Bayburt’ta bulunan atlı spor kulüplerinin başkanları, Vali Cüneyt Epcim’le bir araya geldi.

Cirit, binicilik, okçuluk gibi geleneksel spor dallarının geliştirilmesine yönelik çalışmaların ele alındığı görüşmede, projelere ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu. Bayburt Valiliği ve Bayburt Belediyesi’nin katkılarıyla yapımına devam edilen cirit sahası için ayrıca Vali Epcim’e sporcular adına teşekkür dilekleri iletildi.

Vali Epcim, heyete ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek ata sporu ciritin yaşatılması noktasında önemli katkı ve gayretleri olduğunu bildirdiği kulüplere başarı diledi. Ata sporlarının gelecek nesillere tanıtılması ve aktarılması konusunda hayata geçirilen çalışmalara destek olmaya devam edeceklerini belirten Vali Epcim, cirit sahası projesinin de bu niyetin ciddi bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Heyette yer alan kulüp başkanları ise Vali Epcim’e destekleri ve yakın ilgisi dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi.

Gerçekleştirilen görüşmelerde, Geleneksel Spor Dalları İl Temsilcisi Necdet Yılmaz, Bayburt Atlı Spor Kulübü Başkanı Arif Köprücü, İpekyolu Atlı Spor Kulübü Başkanı Ramazan Aydemir, Gençosman Atlı Spor Kulübü Başkanı Hacı Bayram Yılmaz ile 15 Temmuz Atlı Spor Kulübü Başkanı Hacı Ali Dağ yer aldı.

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