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Bayburt Üniversitesi, uygulamalı silah ve atış eğitimiyle Türkiye'de ilkler arasına adını yazdırdı

İHA

Bayburt Üniversitesi, uygulamalı silah ve atış eğitimiyle Türkiye'de ilkler arasına adını yazdırdı

Özel Güvenlik ve Koruma programı öğrencilerine İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle uygulamalı silah ve atış eğitimi veren Bayburt Üniversitesi, bu alanda Türkiye'deki öncü üniversitelerden biri oldu.
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde eğitimöğretim faaliyetlerini sürdüren Mülkiyet Koruma ve Güvenlik bölümüne bağlı olan Özel Güvenlik ve Koruma programı, gerçek silahla uygulama ve atış eğitimi verilen az sayıda programdan biri olması vesilesiyle öne çıkıyor. İlki geçtiğimiz yıl gerçekleşen eğitim, bu yıl daha donanımlı bir simülasyon sahasında başarıyla tamamlandı. Programa kayıtlı ikinci sınıf öğrencilerinin yer aldığı eğitim, Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Mehmet Tokatlı, Öğr. Gör. Faruk Gökçe ve Öğr. Gör. Furkan Akdağ'ın koordinasyonlarına ve uygulamalı anlatımlarına sahne oldu.
Teorik eğitimlerini sahada uygulamaya dönüştürme şansı bulan öğrenciler, çeşitli olay öykülerini tatbik ederken, özel güvenlik ve koruma alanındaki silahları yakından tanıma fırsatı buldu. Birebir ilgiyle ve geniş güvenlik önlemleriyle gerçekleşen eğitim hakkında bilgi veren Bölüm Başkanı Tokatlı, eğitimin her aşamasını mesleki profesyonellikten ve vaka örneklerinden yola çıkarak tasarladıklarını söyledi. Tokatlı, çevresel güvenlik önlemlerinin dahi öğrencilere aktarılan bir saha uygulaması olduğuna dikkat çekerek, Türkiye'de az sayıda üniversitede verilen uygulamalı silah ve atış eğitiminin öğrenciler için iyi bir şans olduğunu belirtti.
Reaktif durumlarda soğukkanlı hareket etme ve hali hazırda sahada kullanılan silahları tanıma öncelikli bir konseptle tasarladıkları eğitimin öğrencilerin meslek hayatlarında karşılaşmaları muhtemel vakaları simüle ettiğinin altını çizen Öğr. Gör. Gökçe ise, insan hayatını doğrudan ilgilendiren güvenlik konusunda hataya yer olmadığı için uygulamalı eğitimi çok önemsedikleri kaydetti.
Özel güvenlik ve koruma personellerinin toplumsal ve bireysel güvenlik için kilit mesleklerden birini icra etmesine dikkat çeken Öğr. Gör. Akdağ ise, teorik eğitimin sahadaki aksiyon ve kriz anındaki refleksleri kavramakta yetersiz olduğunu söyleyerek gerçek silah deneyiminin öğrenciler için farklı bir unsur olduğundan söz etti.
Sahada eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler ise okudukları ve izledikleri mesleki veriler ile gerçek deneyimin farklı olduğunu ifade ederek silahları tanımanın mesleki yeterlik algılarına katkı sunduğundan bahsettiler.
Bölüm Başkanı Tokatlı, uygulamalı silah ve atış eğitimi imkanını sunmalarından dolayı Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen'e, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur'a, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Murat Çolak'a, sahada destek olan emniyet personellerine ve eğitime katılan öğrencilere teşekkür etti.

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