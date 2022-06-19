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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türk fısıldayıcısı olarak kayıtlara geçen Bayburt güvercini ilgi çekmeye devam ediyor

İHA

Türk fısıldayıcısı olarak kayıtlara geçen Bayburt güvercini ilgi çekmeye devam ediyor

Dünya kuş literatüründe kayıtlara 'Türk fısıldayıcısı' olarak geçen, yöre halkı tarafından ise 'çift kukul' olarak bilinen Bayburt güvercininin bir hayli seveni ve meraklısı bulunuyor.
Türkiye'deki 4 farklı ötücü güvercin türü içerisinde yer alan Bayburt güvercini, hayvan sever kuş meraklıları tarafından yıllarca beslenerek, günümüze kadar varlığını koruyarak geldi. Tepesinin üzerindeki tüylerin perçeme benzemesi nedeniyle, Bayburtlular, Bayburt güvercinini çift kukul (perçem) olarak da bilip, tanıyor. Küçük yaştan beri Bayburt güvercini beslediğini söyleyen Mustafa Kayalı, kuş bakıp, besleyen kuşçuların, güvercinin ötüş sesinin Binali Selman adlı müzisyenin meyinin sesi ile topraklı tosun denilen tosunun sesine benzettiklerini kaydetti. Çocuk yaşlarda kuşlara merak salan ve yıllardan beri kuş besleyen Kayalı, 7 yaşındayken mahallede kuşçuluk yapan bir komşusundan etkilenmesiyle Bayburt güvercini besleme merakının başladığını vurguladı. 50 yıldır Bayburt güvercini beslediğini ifade eden Kayalı, Bayburtlular için Bayburt güvercininin önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Belli dönemlerde Bayburt güvercininin öttüğünü dile getiren Kayalı, güvercinlerin ötüş süresinin mart ayında bittiğini, bu aydan sonra ise güvercinlerin yavrulama sürecinin başlandığını belirterek, yavrulama sürecinin eylül ayına kadar devam ettiğini söyledi.
"En önemli özelliği sesinin güzel olması, sesinden ötürü bakılan bir kuş"
Bayburt güvercininin 1800'lü yıllardan beri sesinin güzel olması nedeniyle bakılan bir kuş çeşidi olduğunu ifade eden Kayalı, "Bu kuş 1800'lü yılların sonundan itibaren Bayburt'ta sesi için bakılan bir güvercin çeşidi. Bayburt kuşu yani Bayburt güvercini Türk fısıldayıcısı olarak literatüre geçti. Özelliği ise çift kukul olması tabii bu çok aranan bir özellik değil. Asıl önemli özelliği sesinin güzel olması, bu nedenle sesi için bakılan bir kuş türü diyebiliriz. Eylül ayının sonundan itibaren dişi güvercinleri erkeklerden ayırıyoruz, ta ki ötme sezonları bitene kadar. Mart ayının sonu kuşların ötme dönemleri, Mart ayına kadar güvercinlerimiz öterler" şeklinde konuştu.

"Her akşam arkadaşlarım gelir, ötme sesini dinler keyif alırız"
Bayburt güvercinin ötme döneminde arkadaşlarının gelerek kuş sesi dinlediklerini ve bundan da keyif aldıklarını söyleyen Kayalı, "Her akşam arkadaşlarımız gelir sedirde oturur, kuşları dinleriz. Güvercinin ötüşünü dinledikten sonra arkadaşlarımız ötüş sesi üzerinde kritik yapıyorlar, sesinin güzel olması, ağzının şekli öterken şu şekli aldı gibi kritikler yapıyoruz, Bayburt gecelerini bu şekilde geçiriyor çok da keyif alıyoruz" dedi. Kayalı, Mart ayından, Eylül ayına kadar ki dönemin ise güvercinlerin yavrulama dönemi olduğunu belirtti.

"Bayburtlu nereye gitmişse, Bayburt güvercini de oraya götürmüş"
Türkiye'nin çeşitli yerlerinde Bayburt güvercinin var olduğuna dikkat çeken Kayalı, "Bayburtlular nereye göç etmiş, gitmişse oraya da Bayburt güvercinini götürmüş. İstanbul'da, Bursa'da, Gümüşhane'de, Almanya'da, Fransa'da her yerde bu kuştan var. Nereye gitmişseler kuşu da yanlarında götürmüş, dinlemişler adeta. Evinin bir köşesinde güvercine yer ayırmışlar diyebiliriz" diye konuştu. Öte yandan güvercinlerin yuvalarının kem denilen ottan yapıldığının altını çizen ve Türkiye'de başka benzerinin olmadığını, iddia eden Kayalı, "Güvercinlerin yuvalarını kemden yapıyoruz. Kem dediğimiz şey ise çayır otu denilen bir ottan örülerek hazırlanır ve güvercinlere yuva yapılır. Yuvaların standart ölçüleri var. 21 santimetre eni, 40 santimetre boyu vardır. Bu ölçülerde yapıldığı zaman 3 adet kemle bu yuvayı yaparsın. Türkiye'nin hiçbir yerinde bu şekilde yuva sistemi yoktur. Bu yuvaların en güzel özelliği ise ot olması nedeniyle otların arasında hava sirkülasyonu var, böyle olunca yuvadaki pislik erkenden kurur, yavru güvercinler sağlıklı bir şekilde büyürler. Bunu bu şekilde düşünerek yapan insanlar bence çok güzel düşünmüşler" ifadelerini kullandı.

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