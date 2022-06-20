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Yağmur rüzgâr demeden atları dörtnala koşturarak cirit oynadılar

İHA

Yağmur rüzgâr demeden atları dörtnala koşturarak cirit oynadılar

Ata sporu olan cirit, Bayburt'ta yağmur çamur demeden yaşatılmaya çalışılıyor.
Rüzgârlı ve yağmurlu havaya aldırış etmeden oynanan cirit müsabakası izleyenlere keyifli anlar yaşattı. İl elemelerine, puanlı müsabakalara az bir zaman kala atlı spor kulüpleri seyir keyfi yüksek hazırlık maçı oynadılar. Yağmurlu havada atlarını hazırlayarak turnuva öncesi antrenman yapan sporcular, rüzgârlı havada da müsabakayı devam ettirdiler. 4 farklı spor kulübünün aralarında oynadığı hazırlık maçında, kulüpler izleyenlere cirit şöleni sundu.
Çoruh Atlı Spor Kulübü ile İpekyolu Atlı Spor Kulübü arasında oynanan müsabakanın ardından sahaya Bayburt Atlı Spor Kulübü ve Çoruh Atlı Spor Kulübü çıktı. Tüm atlı spor kulüpleri centilmence mücadele ederek, turnuvayı kazasız bir şekilde tamamladılar. "Yağmur yağsa da ıslansak da bu maçı seyredeceğiz" diyen eski sporcu Abdullah Çağlar, "Cirit böyle bir sevda, bu atların sevgisi bambaşka, çok büyük. Cirit bizim geleneğimiz, ata sporumuz. Yağmur bile bize engel olamadı. Ben 70 yaşındayım 30 sene cirit oynadım, şimdi de seyrine doyamıyorum, sürekli seyretmeye gelirim. Yağmur yağsa da, ıslansak da bu maçı izleyeceğiz" diye konuştu.
Yine eski cirit sporcusu Hasbi Akburak da yıllarca cirit sporuyla ilgilendiğini dile getirerek, şimdilerde ise cirit maçlarını olumsuz hava koşullarına rağmen takip ettiğini söyledi.
"At sevdamızdan dolayı müsabakalara geliyoruz"
12 yaşındaki Efe Güler, 9 yaşından beri ata bindiğini ve atlara merakı olduğunu ifade ederek, "Bugün hava soğuk ve yağmurlu ama at sevdamızdan yine geldik müsabakaya, arkamızda cirit oynanıyor. Babam bayağıdır at biniyor, cirit sporuyla ilgileniyor baba mesleği o yüzden biz de ata biniyoruz, müsabakaları kaçırmıyoruz" sözlerini kullandı. Tüm müsabakaları kaçırmadan, cirit maçlarını yakından takip eden cirit sever Rabia Kutluer ise "Cirit ve at sever olarak bu hafta yine ciride geldik. Atları seviyoruz, havanın rüzgarlı ve yağmurlu olmasına rağmen geldik. Her ne kadar kadın izleyicisi sayısı az olsa da geliyoruz, kadınlara ve çocuklara cirit sporunun sevdirilmesi adına kadınlara, çocuklara özel bir yer yapılmasını istiyoruz. Spor kulüplerine teşekkür ediyoruz, onların sayesinde gelip izleyebiliyoruz" dedi. Bayburt Atlı Spor Kulübü oyuncusu Kadir Köprücü ise küçük yaşlardan beri cirit sporuna gönül verdiklerini belirterek, "Soğuk havalarda, yağmurda, rüzgarda tüm hava şartlarına rağmen bu ata sporumuzu gönülden yaşayıp, yaşatmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

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