Bayburt’ta Saat Kulesinin restorasyon çalışması başladı

Bayburt kent merkezinde 1924 yılında yapılan Saat Kulesinin restorasyon çalışması Bayburt Belediyesi tarafından başlatıldı.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin üzerinde önemle durduğu restorasyon çalışmasına iskeleler kuruldu. 4 ay sürecek olan restorasyon çalışmasının başlangıcında kurban kesilerek, dualar edildi. Asrın yorgunluğunu üzerinde taşıyan Bayburt Saat Kulesi'ndeki restorasyon, çokça yıpranan balkon kısmı ve üst tarafını kapsayacak. Balkon kısmı ve üstü tamamen sökülecek olan Saat Kulesinin yapımı için 120 günlük süre belirlendi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Şehrimizin en önemli simgelerinden tarihi Saat Kulesinin restorasyonuna başladık. Yapılan dua ve kesilen kurbanın ardından başlayan çalışmaların tamamlanmasıyla Saat Kulesi tarihe tanıklık etmeye kaldığı yerden devam edecek.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.