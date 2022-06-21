Zabıta memuru bin 500 goji berry fidesini toprakla buluşturdu

Halk arasında kurt üzümü olarak bilinen ve kuşburnuya benzeyen goji berry meyvesi Bayburt'ta da yetiştirilmeye başlandı.

Birçok faydası olan goji berry, tıp ve eczacılık alanlarında kullanılıyor. Başta kanser, kolesterol gibi hastalıklara faydası olan goji berry'nin bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği de bulunuyor. Tıp alanında kullanılmasının yanı sıra goji berry, sofralarda da çay, çorba, salata, kek, kurabiye şeklinde yerini alıyor.

Bayburt Belediyesi'nde zabıta memuru olan Adem Ertuğrul, Bayburt İl Tarım Orman Müdürlüğünün alternatif kazanç amaçlı goji berry meyvesinin yetiştiriciliğine teşvik eden projesini sosyal medya aracılığıyla gördüğünü, Tarım İl Müdürlüğüne müracaat ettikten sonra ücretsiz bir şekilde fideleri alarak bin 500 goji berry fidanını toprakla buluşturduğunu söyledi.

"Amacımız ülke ekonomisine katkıda bulunmak"

İyi bir bakım yaparak 2 sene içinde goji berry meyvesinden verim alınacağını kaydeden Ertuğrul, bu sayede ülke ekonomisine katkı sağlanacağının mümkün olduğunu belirtti. Ertuğrul, bin 500 fidandan ortalama 22 ton meyve alacaklarını dile getirerek, "Goji berry'nin kırmızısı, sarısı ve siyahi var. Bunların bakımını iyi yaparsak 2 sene sonra verim almaya başlayacağız. Bununla birlikte ülke ekonomisine katkıda bulunacağız. Bin 500 fidanımız yaklaşık olarak 22 ton meyve verecek ve bunun getirisi, kazancı yüksek olacak bu vesileyle ekonomiye katkıda bulunmuş olacağız. Tarım İl Müdürlüğünün bize söylediği kadarıyla bu meyveler eksi 30 dereceye kadar dayanıklı. Aşıları yapılmış, bakım isteyen bir ağaç. Biz de geldik tarlamıza ektik, bu şekilde devam edeceğiz. İnşallah iyi bir sezonda, iyi bir verim alacağız" şeklinde konuştu.

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