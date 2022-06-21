Bayburt’ta kuvvetli sağanak yağış bekleniyor

Bayburt’ta gök gürültülü kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün 46 nolu meteorolojik uyarısına göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Erzurum’un kuzeyi, Bayburt ve Ardahan çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirilmiştir.

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