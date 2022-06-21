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26. Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerinin programı belli oldu

İHA

26. Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerinin programı belli oldu

Bu yıl 26.'sı düzenlenecek olan Bayburt Uluslar Arası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerinin programı belli oldu. Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid19 pandemisi dolayısıyla 2020 ve 2021 yıllarında düzenlenemeyen şölenler geri dönüyor. 18 Temmuz Pazartesi günü Masat Köyü’nde bulunan Dede Korkut türbesinin ziyaret edilmesiyle başlayacak şölenler, 24 Temmuz Pazar günü Aydıntepe Yaylası’nda düzenlenecek olan konser ve halk oyunları gösterileriyle sona erecek. Konferanslardan konserlere, halk oyunlarından kültürel etkinliklere kadar dolu dolu bir şölenin hazırlandığı 26. yıl programı ise şöyle:
18 Temmuz 2022 Pazartesi
Saat 11.00 Masat Köyünde Dede Korkut Türbesini ziyaret. Saat 11.20 Masat Yaylasına çıkış. Saat 14.00 Dede Korkut çelenk konulması mehteran takımı ve develer eşliğinde İpekyolu kortejinin hareketi. Saat 15.00 açılış töreni (Saray Bahçesi Kent Meydanı) Çelenk konulması Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması açılış konuşmaları ikramiyeli şölen balonlarının uçurulması Bayburt Belediyesi toplu açılış ve temel atma töreni halk oyunları gösterileri, Ali Kınık konseri. Saat 20.00 konser (Bayburt Belediyesi Büyükşehir Parkı Amfi Tiyatro) Halk oyunları gösterisi. Elif Buse Doğan konseri
19 Temmuz 2022 Salı
Saat 10.00 Dede Korkut Afişleri Sergisi (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi STF Grafik Tasarım Bölümü) Türk Dünyası Dede Korkurt Afişleri Sergisi (TÜRKSOY)( Bayburt Belediyesi Çoruh Kültür Merkezi) Saat 11.00 TÜRKSAV 24. Uluslar arası Türk Dünyasına Hizmet Ödülleri Töreni (Bayburt Belediyesi Çoruh Kültür Merkezi) Saat 14.00 Dede Korkut’un Manevi Mirasında Türk Dünyası Konulu Sempozyum katılımcılar, birinci oturum Prof.Dr. Musa Yıldız (Oturum Başkanı) Prof. Dr. Kürşat Zorlu Türkiye. Prof.Dr. Alpaslan CeylanKırgızistan Prof.Dr. Feridun Ağasıoğlu Azerbaycan Prof.Dr. Mutlu TürkmenTürkiye Kenan ÇerboğaTürkiye. İkinci oturum Prof. Dr. Öcal Oğuz (Unesco Türkiye Temsilcisi)(Oturum Başkanı) Prof. Dr.Metin Ekici Türkiye Prof. Dr. Fatih KirişçioğluTürkiye Prof. Dr. Ruhi ErsoyTürkiye. Prof.Dr. Ahmet Bican ErcilasunTürkiye Prof.Dr. Zakir AvşarTürkiye Gence Milletvekili Dr. Nagif HamzayevAzerbaycan (Bayburt Belediyesi Çoruh Kültür Merkezi) Saat 20.00 Şair Zihni Şiir Gecesi (Bayburt Kalesi ana giriş). Katılımcılar Nurullah Genç, Yahya Akengin, İsmail Bingöl, Celal Oğan, Ahmet Çoşkun, Mehmet Ali Kalkan, Faruk Nafiz Kılıçalan
20 Temmuz 2022 Çarşamba
Saat 10.00 Baksi Müzesini Ziyaret (Bayraktar Köyü) Konser Saat 11.00 Halk oyunları ekiplerinin ilçe, belde ve mahallelerde gösterileri Saat 15.00 Abdulvahhap Gazi Türbesi ve Beyböyrek Mezarını Ziyaret (Erenli Köyü) Saat 16.00 Türkiye Dokuma Atlası İhrama Dokunuşlar ve Özgün Giyim Tasarımları Sergisi Çimen Bayburtlu “İhramla Yolculuk “Kişisel Sergisi Sanal Sergi (Bayburt Belediyesi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Atatürk ÜniversitesiBayburt Üniversitesi)(Bayburt Belediyesi Taşhan Sanat Galerisi) Saat 20.00 Konser (Bayburt Belediyesi Büyükşehir Parkı Amfi Tiyatro) Halk oyunları gösterisi Öykü Gürman Konseri
21 Temmuz 2022 Perşembe
Saat 10.30 Kenan Yavuz Etnoğrafya Müzesine Ziyaret (Beşpınar Köyü) Burcu Soysev ve Yasemin Güzel konserleri. Saat 16.00 Beyböyrek Cirit Final Müsabakası (Bayburt Belediyesi Cirit Sahası) Saat 20.00 Konser (Bayburt Belediyesi Büyükşehir Parkı Amfi Tiyatro) Halk oyunları gösterisi, Kolpa konseri.
22 Temmuz 2022 Cuma
Saat 10.00 Bayburt Belediyesi ŞairHattat Ahmet Revayi Hüsni Hat Müzesi Açılış Töreni (Tuzcuzade Mah.) Saat 10.30 “Kadrajını Bayburt’a Çevir” konulu fotoğraf sergisi ve ‘Gastronomi Şehri Bayburt’un Coğrafi İşaretli Yemeklerinin tantımı” (Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi) Saat 14.00 Yurtiçi ve Yurtdışındaki Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Dernek, Federasyon ve Vakıfların Çalışmaları ile Bayburt’un Gelişimine Katkıları” konulu Panel (Bayburt Belediyesi Bayproje ) Prof .Dr. Rıfat Yıldız Akın Bayrak koordinatörlüğünde) (Bayburt Belediyesi Çoruh Kültür Merkezi) Saat 20.00 Konser (Bayburt Belediyesi Büyükşehir Parkı Amfi Tiyatro), Halk oyunları gösterisi, Bayburtlu sanatçılar.
23 Temmuz 2022 Cumartesi
Saat 14.00 Herfene (Bayburt Belediyesi Kaleardı Dede Paşa Şehir Parkı) Halk oyunları Gösterileri, Aşıklar şöleni saat 20.00 konser (Bayburt Belediyesi Büyükşehir Parkı Amfi Tiyatro). Halk oyunları gösterisi. Tuğçe Kandemir konseri.
24 Temmuz 2022 Pazar
Saat 11.00 Yayla Günü (Aydıntepe Yaylası). Halk oyunları gösterileri, sanatçılar.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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