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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan Bayburt'ta

İHA

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan Bayburt'ta

Bayburt'a bir dizi ziyaretler için gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, davul zurnalarla karşılandı.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, ilk olarak Valilik ve Bayburt Belediyesini ziyaret etti. Vali Cüneyt Epcim ile Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’den çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, restorasyonuna başlanılan Saat Kulesi çalışmaları hakkında bilgiler vererek, yakında gerçekleşecek olan 26'ncı Dede Korkut Şöleninden bahsetti. Bakanlık olarak Dede Korkut Şöleninin takipçisi olacaklarını bildiren Bakan Yardımcısı Alpaslan, şölene destek vereceklerini kaydetti. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan daha sonra Demirözü ilçesine hareket ederek Beşpınar köyündeki müzede incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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