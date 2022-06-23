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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Bayburt Valiliği’ni ziyaret etti

İHA

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Bayburt Valiliği’ni ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan Bayburt Valiliği’ni ziyaret etti.
Avrupa ödüllü iki müzeye sahip Bayburt’a günü birlik ziyaretle gelen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan Bayburt Valiliği’ni ziyaret etti.
Bakan Yardımcısı Alpaslan’ı Bayburt Valiliği’ne gelişinde Vali Cüneyt Epcim, Milletvekili Fetani Battal ile Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci karşıladı. Bakan Yardımcısı Alpaslan, Bayburt programına Dede Korkut’un duası, Bamsı Beyrek’in selamı ile başladı.
Karşılama sonrası Bakan Yardımcısı Alpaslan ziyareti anısına Valilik Şeref Defterini imzaladı. Alpaslan daha sonra kendisini karşılayan heyetle Valilik Makamı’nda bir araya geldi.
Burada Vali Epcim tarafından Bakan Yardımcısı Alpaslan’a Bayburt’ta yürütülen kültürel çalışmalar başta olmak üzere restorasyon projeleri ve yakın zamanda açılışı gerçekleştirilecek Bayburt Kent Müzesi hakkında bilgi verildi.
Vali Epcim, “Avrupa Müze ödüllü iki müzeye sahip, geleneksel ve sözlü kültürü modern ögelerle harmanlayarak geleceğe taşıyan, nüfusu itibariyle küçük olmasına karşın özellikle bu alanda büyük bir potansiyele sahip, Dede Korkut’un soylamalarıyla otağ tuttuğu, Bamsı Beyrek’in kahramanlığıyla bize miras bıraktığı, Baksı ve Kenan Yavuz Etnografya müzeleriyle Anadolu’nun yaşanmışlıklarından Avrupa’ya kapı aralayan, yakın zamanda açılışını gerçekleştirmeyi planladığımız Bayburt Kent Müzesi ile de müzeciliğin başkenti olma hedefi yolunda emin adımlarla ilerleyen Bayburt’umuzda sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kadim geleneklerini Anadolu irfanının süzgecinden geçirerek bugünlere taşıyan Bayburtlu hemşerilerimizin sıcakkanlılığı ve misafirperverliği ile sizlere hoş geldiniz diyoruz.” diye konuştu.
Bayburt’un kahramanlar diyarı ve yiğitler otağı bir memleket olduğunu dile getiren Vali Epcim, “Herkesin bildiği gibi Bayburt’umuz ayrıca gerek sözlü kültür geleneğinin çok yüksek düzeyde yaşatıldığını, kültürel, maddi ve manevi özellikleriyle önemli bir kent. Sizleri Bayburt’umuz da bir kültür adamı olarak da ağırladığımız için çok memnun olduğumuzu belirtmek isteriz.” dedi.
Bakan Yardımcısı Alpaslan ise Bayburt’ta olmaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti. Bayburt’un çok özel şehirlerden biri olduğunu belirten Alpaslan tarih ve kültür açısından da eşsiz yerlerden olduğuna vurgu yaptı.
Alpaslan, “Bayburt sözlü kültürün çok yoğun olduğu bir şehir. Dede Korkut kültürünün yaşatılması ve sohbetleriyle ilgili de bugün istişare ederek bu işi daha güçlü bir şekilde nasıl hayata geçirebiliriz, öneriler çerçevesinde yapılabilecekleri konuşacağız. Bayburt çok özel iki müzeye sahip bir şehrimiz. Bugün onları da ziyaret edeceğiz, yine kalemizi Bayburt’ta kültür ve turizm alanında neler yapılacak hep beraber bunu da değerlendireceğiz. Biz Bayburt’ta olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. İnşallah faydalı, verimli, güzel bir ziyaret gerçekleştirmiş oluruz.” diye konuştu.
Bakan Yardımcısı Alpaslan, Vali Epcim’e misafirperverliği dolayısıyla teşekkür etti.
Ziyaret Bayburt’ta yürütülen tarihi korumacılık ve kültürel projelere ilişkin bilgi alışverişinin ardından sona erdi.
Heyet daha sonra programına devam etmek üzere Bayburt Valiliği’nden ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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