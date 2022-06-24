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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsunlu öğrenciler Başkan Pekmezci ile bir araya geldi

İHA

Samsunlu öğrenciler Başkan Pekmezci ile bir araya geldi

“Anadoluyuz Biz “projesi çerçevesinde Samsun’dan Bayburt’a gelen öğrenciler Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse ile birlikte Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye ziyarette bulundular.
Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden olup Samsun’da üniversite öğrenimi gören öğrencilerin misafirliğinden dolayı memnuniyet duyduğunu dile getiren Başkan Pekmezci misafirlerine hoş geldiniz diyerek kendilerini Bayburt’ta ve Bayburt Belediyesi’nde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.
Öğrencilerle bir süre sohbet eden Başkan Pekmezci Bayburt’un tarihi ve kültürel kimliği hakkında çeşitli bilgiler verdi. Misafirleri ise Başkan Pekmezci’ye kendilerine gösterdiği ilgi ve misafirperverlikten dolayı teşekkür ederek plaket takdiminde bulundular.
Ziyaret, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’nin misafirlerine Türk Bayrağı rozeti, kitap ve plaket takdim etmesinin ardından çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

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