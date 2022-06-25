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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Epcim, Samsun’dan Bayburt’a gelen öğrencileri ağırladı

İHA

Vali Epcim, Samsun’dan Bayburt’a gelen öğrencileri ağırladı

Biz Anadoluyuz projesi çerçevesinde Samsun’dan Bayburt’a gelen 40 öğrenci Bayburt Valiliğini ziyaret etti.
Vali Cüneyt Epcim, öğrencilerle Valilik Toplantı Salonunda bir araya geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen proje çerçevesinde farklı kültürlerin tanıtılması amacıyla geziler düzenleniyor. Gençlik liderleri eşliğinde gerçekleştirilen gezilerde öğrenciler gittikleri şehirlerin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini yakından tanıma fırsatı buluyor. Kültürler arası bağların güçlendirilmesini de hedefleyen proje Türkiye’nin 81 ilini kapsıyor.
Vali Cüneyt Epcim, ziyarette öğrencileri Bayburt’ta ağırlamaktan ziyadesiyle memnun olduğunu ifade etti. Tarih ve kültür şehri olarak anlattığı Bayburt hakkında kısa bilgi veren Vali Epcim, “Bayburt’un tarih ve kültürümüzde önemli yeri var. Biz Anadoluyuz projesi çerçevesinde gittiğiniz yerlerde çeşitli yerleri ziyaret ediyorsunuz. Aynı zamanda bizler de geçmişte bu proje çerçevesinde Hakkari’den, Mersin ve Çanakkale’ye gruplar göndermiştik. Çok güzel geri dönüşler aldığımız projeydi.” İfadelerini kullandı.
Öğrencileri tebrik eden Vali Epcim, “Eminim ki sizler de burayı ziyaret ederek, Anadolu irfanının merkezi, çok önemli bir kalesi olan bu şehrimiz hakkında gittiğiniz yerlerde güzel ve olumlu geri dönüşler yapacaksınız. Sizleri tebrik ediyoruz.” dedi.
Vali Epcim, öğrencilere ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederek yaşamlarında başarı diledi.
Ziyaret Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse tarafından Vali Cüneyt Epcim’e öğrenciler adına plaket takdimiyle sona erdi.

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