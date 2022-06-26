10. BEKDER onur ödülleri sahiplerini buldu

Bayburt Bilim, Eğitim ve Kültür Derneği (BEKDER) tarafından verilen onur ödülleri düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.

Bayburt'a yaptıkları hizmetlerden dolayı ödüle layık görülen Abdurrahman Öksüz, Ayhan Kurt, Dursun Ali Camadan, Hümeyra Çelik ve Vural İşaşır'a ödülleri Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ve Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin katıldığı törenle takdim edildi.

Merhum Abdurrahman Öksüz adına ödülünü kızı Yeşim Öksüz'ün aldığı gece kokteyl ve müzik dinletisi ile sona erdi.

2009 yılında Asım Durulmuş, Şahap Kavcıoğlu, Hatice Alptekin, Hadi Salihoğlu, Hüsamettin Koçan ve Yakup Temur'a verilen ödüller ile başlatılan etkinlikte bugüne kadar Mustafa Köseoğlu, Namık Kemal Zeybek, Osman Okutmuş, Ömer Durgut, Semra Kahraman, Kazım Erdem, Fahrettin Evsen, Erol Tuncer, Fırat Kızıltuğ, Ahmet Yavuz, Remzi Çavuldak, Yahya Akengin, Kenan Yavuz, Ömer Kırmızı, Yaşar Aker, Rıfat Yıldız, Seyfullah Dumlupınar, Şevki Özdemir, Saut Müftüoğlu, Kenan Abdullahoğlu, Salim Başol Tekin, Salih Demir, Mustafa Ahıskalıoğlu, Arsi Çubukçu, Ali Bilen, Kadir Arpalı, Tuncay Başaran, Fehim Sayıner, Necip Alp, Ülkü Gökalp Güney, Yaşar Çınar, Abdulkadir İlhan, Abdulkadir Nişancı, Lütfü Silo, Mustafa Çalık, Recai Purutoğlu, Yılmaz Kırali isimleri ile kuruluş olarak Bayburt Group A.Ş. onur ödülüne layık görülmüştü.

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