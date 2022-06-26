Polat ve Kılıç ailelerinin mutlu günü

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Bayburt Valiliği Özel Kalem Müdürü Haktan Polat, Sabire Kılıç ile hayatını birleştirdi.

Polat ve Kılıç çiftinin nikâh akdine Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, çok sayıda aile yakını, sevenleri katıldı.

Bayburt Valisi Epcim, hayatlarını birleştiren çifte bir ömür boyu mutluluk diledi.

Çiftin nikâhlarını kıyan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’de iki cihan saadeti dileyerek hediye takdimi yapıldı.

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