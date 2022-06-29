Motosiklet tutkunu eski bakan Bayburt’ta

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Motosiklet tutkunu eski bakan Bayburt’ta

İHA

Motosiklet tutkunu eski bakan Bayburt’ta

Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen, sunuculuğunu yaptığı kültür ve gezi programı Kürşad Tüzmen İle Benim Şehrim’in çekimleri için geldiği Bayburt’a geldi. Eski Bakan Tüzmen’in ilk durağı ise Bayburt Valiliği oldu.
Kamuoyunun siyasetçi kimliğinin yanı sıra sporcu karakteriyle de tanıdığı Kürşad Tüzmen, Valilik ziyaretine tutkunu olduğu motosikletiyle geldi. Tüzmen, Valilik girişinde Vali Cüneyt Epcim tarafından karşılandı. Vali Epcim ile Tüzmen ayaküstü yolcuğa ilişkin kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Daha sonra ziyareti anısına Valilik Şeref Defteri’ni imzalayan Tüzmen, Vali Epcim ve kendisini karşılayan heyetle Valilik Makamına geçti. Tüzmen burada kendisine eşlik edenlerle bilgi alışverişinde bulundu. Vali Epcim’e misafirperverliği dolayısıyla teşekkür eden Tüzmen, Bayburt’ta bulunmaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti.
Vali Epcim ise tarih ve kültür şehri Bayburt’ta kendisini ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade ettiği Tüzmen’e ziyareti dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi. Bir süre heyet ile çeşitli konularda sohbet eden Tüzmen sonrasında Vali Epcim ile Bayburt Kalesi’ni gezdi.
Tüzmen’e, İş İnsanı Kenan Yavuz ile Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Hacı Ali Polat eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Motosikleti ile Bayburt’a gelen Eski Bakan Tüzmen, Başkan Pekmezci ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Motosikleti ile Bayburt’a gelen Eski Bakan Tüzmen, ...
Mersin'den öğrenciler Bayburt'u gezip görmek için geldiler
YEREL HABERLER Mersin'den öğrenciler Bayburt'u gezip görmek için ...
Anız, tarla, bahçe, orman yangınlarına dikkat!
YEREL HABERLER Anız, tarla, bahçe, orman yangınlarına dikkat!
Bayburt’ta eski yol ve kaldırımlar yenileniyor
YEREL HABERLER Bayburt’ta eski yol ve kaldırımlar yenileniyor
Bayburt’ta gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
YEREL HABERLER Bayburt’ta gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Pazarlıkta anlaşamayınca sesler yükseldi devreye vatandaşlar girerek anlaştırdılar
YEREL HABERLER Pazarlıkta anlaşamayınca sesler yükseldi devreye ...
Demirözü Barajı tam doluluğa ulaştı
YEREL HABERLER Demirözü Barajı tam doluluğa ulaştı
Çini seramikler Bayburtlu kadınların ellerinde hayat buluyor
YEREL HABERLER Çini seramikler Bayburtlu kadınların ellerinde hayat ...
Bayburt’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 16 bin 251 oldu
YEREL HABERLER Bayburt’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 16 bin 251 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.