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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt’ta düşe kalka cirit

İHA

İl elemelerinin, puanlı müsabakaların başlamasıyla birlikte Bayburt'ta 4 farklı atlı spor kulübü kendi arasında maç oynadı. İpekyolu Atlı Spor Kulübü ile Dede Korkut Atlı Spor Kulübü arasında oynanan ilk maçta Dede Korkut Atlı Spor Kulübü oyuncusu Cafer Yurtsever, maç esnasında attan düştü. Nefesi kesilen ve belli süre nefes almakta güçlük çeken Yurtsever'in yardımına sahada görevli sağlıkçılar yetişti.

Bayburt’ta düşe kalka cirit

İl elemelerinin, puanlı müsabakaların başlamasıyla birlikte Bayburt'ta 4 farklı atlı spor kulübü kendi arasında maç oynadı. İpekyolu Atlı Spor Kulübü ile Dede Korkut Atlı Spor Kulübü arasında oynanan ilk maçta Dede Korkut Atlı Spor Kulübü oyuncusu Cafer Yurtsever, maç esnasında attan düştü. Nefesi kesilen ve belli süre nefes almakta güçlük çeken Yurtsever'in yardımına sahada görevli sağlıkçılar yetişti.
İlk müdahalenin ardından sporcu, turnuvaya kaldığı yerden devam etti. Daha sonra Bayburt Atlı Spor Kulübü ve Çoruh Atlı Spor Kulübü arasında gerçekleşen maçta, Bayburt Atlı Spor Kulübü oyuncusu Eren Akburak attan düştü. Heyecanlı ve seyir zevki yüksek müsabakada 2 ciritçi attan düşerken ciritçiler, düştükleri yerden kalkarak, atları dörtnala koşturmaya devam ettiler. Attan Düşen Cafer Yurtsever'in yeğeni Kenan Yurtsever isimli minik ise amcasının attan düştüğü anlarda gözyaşı dökerek korku dolu anlar yaşadı. Amcası için gözyaşı döken yeğeni, cirit turnuvasını izleyenler ve sağlıkçılar sakinleştirerek, amcasına bir şey olmadığı konusunda ikna ettiler.
"Bu spor böyle, düşe kalka biniyoruz"
Attan düşen ciritçi Cafer Yurtsever, yaşadığı kazaya aldırış etmeden atına binerek turnuvayı sorunsuz bir şekilde tamamladı. Cirit sporunda bu gibi risklerin olduğunu dile getiren Yurtsever, "Az önce il eleme maçında ufak bir kaza geçirdik. Tabii sahanın da azizliğine uğradık. Yere düştük, yavaş düşmemize rağmen kolumuz göğsümüzün altında kaldığı için ufak bir kaza atlattık ama bu kazalar genelde oluyor yani. Atlı bir spor olduğu için cirit müsabakalarında böyle ufak tefek kazalar meydana geliyor, özellikle bende daha fazla oluyor, sürekli başıma geliyor. Ciddi bir sorunum olmadığı için maça devam ettim, bu spor böyle risk var bu sporda, düşe kalka biniyoruz bu şekilde" ifadelerini kullandı.
Turnuvada Dede Korkut Atlı Spor Kulübü ile Çoruh Atlı Spor Kulübü galip geldi
Oynanan ilk cirit müsabakasının sonucunda Dede Korkut Atlı Spor Kulübü, İpekyolu Atlı Spor Kulübünü 9 puan farkla 101 yendi. Farklı skorla rakibine yenilen İpekyolu Atlı Spor Kulübü puanlı müsabakaya veda eden ilk takım oldu. Bayburt Atlı Spor Kulübü ile Çoruh Atlı Spor Kulübü arasındaki maçta ise Çoruh Atlı Spor Kulübü 1111.5 skorla rakibinin önüne yarım puan farkla geçerek, il eleme maçlarında oynamaya hak kazandı. Müsabaka sonunda Atlı Spor Kulübü sporcuları arasında küçük bir tartışma yaşanarak sesler yükseldi. Kısa süreli tartışmanın ardından galip gelen takım oyuncuları atlarla sahada dört dönerek ıslıklarla galibiyetlerini kutladılar.
Pandemiden sonraki ilk resmi müsabaka
Erzurum’dan gelen hakem Sema Çevik, adil bir maç yönetme gayreti içerisinde olduklarını belirterek, seyir zevki yüksek bir maç oynandığını dile getirdi. Çevik, pandemi nedeniyle oynanmayan resmi maçların 2 yıl gibi bir aranın ardından yeniden oynanmaya başlandığını söyleyerek, "Pandemiden sonra ilk resmi müsabakamız. Bayburt il elemelerini yapıyoruz, buradaki il elemesinden çıkan takımlarımız gruplara çıkacak bu şekilde şampiyonaya kadar gideceğiz inşallah. Buraya birinci olan takımlarımızı belirlemeye geldik, bayram öncesi başladığımız müsabakalarımız ayın yedisine kadarı devam edecek. Bütün seyircilerimizi maçları izlemeye bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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