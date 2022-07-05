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Bozkır’da açan çiçekler Bayburt’a renk kattı

İHA

Bozkır’da açan çiçekler Bayburt’a renk kattı

Bayburt’ta açan kır çiçekleri bozkırı mor ve sarı renge boyadı.
Bayburt’ta yağışların ardından havanın ısırması bozkırda mor ve sarı kır çiçeklerinin oluşmasına neden oldu. Bozkırda birçok alan mor ve sarı renge büründü. Doğada oluşan bu çiçek tarlaları görülmeye değer görüntüler oluşturdu. Erzincan Bayburt kara yolu üzerinde seyir halindeki sürücüler mor renge bürünen çiçekleri görür görmez araçlarını durdurarak cep telefonlarına sarılıyor. Anı ölümsüzleştirmek isteyenler çiçeklerin arasına girerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirirken öz çekim yapmayı da ihmal etmiyor.
Mor ve sarı çiçeklerin arasında hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar, “Yoldan geçerken fark ettik. Bu güzelliği ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektiriyoruz. Böyle manzaraları görmek zor. Bulmuşken değerlendirmek istedik. Bu aylarda buralar böyle rengârenk oluyor. Hem biraz mola verip dinlenmek hem de bu güzelliğin tadını çıkarmak istedik” dediler.

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