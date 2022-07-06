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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt'ta kurban kesim yerleri belli oldu

İHA

Bayburt'ta kurban kesim yerleri belli oldu

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Bayburt Belediyesi tarafından kurban kesim yerleri açıklandı. Açıklamada, kurban kesim yerleri dışında yapılacak olan kesimlere izin verilmeyeceği de bildirildi.
Kurban Bayramı iyiden iyiye yaklaşırken Bayburt Belediyesi Tarım Yerleşkesi Hayvan Satış Pazarı’nda bayram heyecanı yaşanıyor.
Bayburt’taki tek kurbanlık satış yeri olan Tarım Yerleşkesi Hayvan Pazarı'ndaki çalışmalar çerçevesinde Kurban Bayramı süresince hayvanların her türlü sağlık problemiyle ilgilenilecek. 5 Temmuz 2022 Salı günü kapılarını açan hayvan pazarı bayramın birinci gününe kadar açık olacak. Hayvan pazarında ayrıca kantar hizmeti de verilecek.
“Kurban kesim yerleri belli oldu”
Bayram öncesi hazırlıklar hummalı bir şekilde sürerken Kurban Komisyonu da bayramda alınacak önlemleri ve kurban kesim yerlerini açıkladı. Belirlenen kurban kesim yerleri ise şöyle;
Bayburt Belediyesi’ne ait Kaleardı Mahallesi’nde ki mezbahane, Şingah Mahallesi Doğan Sokaktaki boş arazi (Yem fabrikası yanı), Köroğlu Çiftliği (İspir yolu üzeri), Salih Altun’a ait mandıra (Kayış Kıran Mevkii), Bayburt Belediyesi’ne ait Tarım Yerleşkesi Hayvan Pazarı, Muradiye Yurdu( Esentepe Mahallesi), Hakan Keser’e ait hayvan çiftliği ( Kayış Kıran Mevkii), Yaşar Küçük’e ait mandıra (Cezaevi yolu üzeri), Can Bayrak Çiftliği (Çaykara yolu üzeri), Hanefi Sansu’ya ait mandıra (Zahit Mahallesi Bolu Sokak Polis Okulu karşısı).
Ayrıca yapılan açıklamada, Kurban Komisyonu tarafından belirlenen bu yerler dışında kesime izin verilmeyeceği de bildirildi.
“Kurban yakalama timi teyakkuzda olacak”
Bayramın birinci gününden itibaren verilecek bir diğer hizmet ise kaçan kurbanlıklar ile ilgili. Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından kaçan hayvanlara uyuşturucu iğne ile müdahale edebilecek bir ekip oluşturuldu. Bu ekip dört gün boyunca kaçan kurbanlık hayvan ihbarlarını değerlendirecek.

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