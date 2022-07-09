Bayburt Belediyesi mezarlıkları bayram için temizledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt Belediyesi mezarlıkları bayram için temizledi

İHA

Bayburt Belediyesi mezarlıkları bayram için temizledi

Bayburt Belediyesi, Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlıklarda temizlik, bakım ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirdi.
Bayburt Belediyesi Muhtarlıklar Müdürlüğüne bağlı ekiplerce mezarlık içlerindeki yabani otlar temizlenirken, çöpler de birer birer toplandı. Ekipler, mezarlıklarda gerçekleştirilen çalışmalarla vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha iyi bir ortamda gerçekleştirilmesi için çaba sarf ederek, temizlik çalışmalarını titizlikle sürdürdü. Öte yandan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, yürütülen temizlik çalışmaları hakkında bilgiler vererek, Bayburt Belediyesinin bayram için çalışmalarını bu şekilde titizlikle yaptığını, vatandaşa hizmet etmek için yoğun mesai içeresinde olduklarını bildirdi. Pekmezci, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğünün sıkı bir çalışma içerisinde olduklarını dile getirerek, "Yeni bir bayram başlangıcındayız, mübarek Kurban Bayramımızı kutlayacağız. Vatandaşlarımızın yoğun olarak ziyaret edeceği mezarlıklar, kabristanlar ve o alanlardaki otların biçilmesi, vatandaşlarımızın daha rahat hareket edebilmesi adına çalışanlarımız büyük gayret sarf ediyor. Aynı zamanda aynı uygulamayı Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz elemanlarımız yoğun bir şekilde sürdürüyor" dedi. Bunun yanı sıra kurban kesim yerleri hakkında da bilgiler aktaran Pekmezci, "Mübarek Kurban Bayramı arefesinde bir taraftan da özellikle kurban kesim alanlarının tespitini yaparak, bu alanlarda vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak adına bu hizmeti yürüten müdürlüklerimiz, yoğun bir çalışma içerisinde. Pazar yerimiz şu an kalabalık, sürekli açık durumda. Şehrimizde Kurban Bayramı nedeniyle özellikle dışarıdan gelen hemşerimizle birlikte yoğun bir nüfus artışının söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Biz de elimizden geldiğince Belediye hizmetlerinin daha aktif şekilde olabilmesi için gayret gösteriyoruz" diye konuştu. Vatandaşların bayramını kutlayan Pekmezci, hayırlı bayramlar temennisinde bulunarak, "İnşallah rabbim bu güzel Kurban Bayramında sağlık, sıhhat içerisinde kazasız, belasız bir bayramı kutlamanın vatandaşlarımızla o sıcak havayı teneffüs etmenin mutluluğunu yaşarız inancıyla, tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramını yürekten kutluyorum. Rabbim sağlık içerisinde nice bayramlar nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Final maçında atı şahlanan sporcu attan düştü yürekler ağıza geldi
YEREL HABERLER Final maçında atı şahlanan sporcu attan düştü ...
Bayburt Belediyesi’nde bayramlaşma heyecanı
YEREL HABERLER Bayburt Belediyesi’nde bayramlaşma heyecanı
Bayburt’ta yüzlerce kınalı keklik doğaya salındı
YEREL HABERLER Bayburt’ta yüzlerce kınalı keklik doğaya salındı
Kamyon tiyatrosunun bir diğer durağı Bayburt oldu
YEREL HABERLER Kamyon tiyatrosunun bir diğer durağı Bayburt oldu
Bayburt’ta Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Bayburt’ta Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı ...
Yağışlar sonrası Bayburt'ta arıcıların yüzü güldü
YEREL HABERLER Yağışlar sonrası Bayburt'ta arıcıların yüzü güldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.