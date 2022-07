Final maçında atı şahlanan sporcu attan düştü yürekler ağıza geldi

Bayburt’ta oynanan cirit müsabakasında atı şahlanan sporcu attan düşerek yaralandı. Yaralı sporcuya 112 görevlileri müdahale etti.

İl elemelerinin son gününde 15 Temmuz Atlı Spor Kulübü ve Çoruh Atlı Spor Kulübü aralarında final maçı oynadı. Birinci olanın yarı finale yükseleceği maçta 15 Temmuz Atlı Spor Kulübü 13,5 puanla rakibi Çoruh Atlı Spor Kulübünü yenerek, il elemelerinde 8 atlı spor kulübü içerisinde Bayburt 1'ncisi olarak yarı finale adını yazdırmayı başardı. Eksi 5 puanla turnuvayı tamamlayan Çoruh Atlı Spor Kulübü ise 2'nci olan takım oldu. Heyecanlı ve seyir zevki yüksek maçta sıcak havaya aldırış etmeden turnuvayı izleyen seyirciler, tezahüratlarıyla takımlarına destek verdiler. Seyirciler her iki takıma başarılar dileyerek, iyi olanın kazanması temennisinde bulundular. Maçın 2'nci yarısında atları dörtnala koşturarak 1'nci olma gayreti içerisinde olan takımlardan Çoruh Atlı Spor Kulübü oyuncusu Samet Saka'nın atı birden şahlanarak sporcuyu maçın bitimine az bir zaman kala üzerinden düşürdü. Ciritçinin yardımına sahada bulunan sağlık ekipleri yetişerek ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık durumu iyi olan ciritçi, sahanın kenarına alınarak tedbir amaçlı bekletildi. Saka'nın yerine yedek sporcu oyuna girerek turnuva sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Geleneksel Atlı Sporlar Federasyonu yönetim kurulu üyesi Bahri Önal çocuk yaşlardan beri cirit sporuyla ilgili olduğunu dile getirerek, "Takımları, sporcuları tamamen hepsini tanıdığım için bu spora uzak değiliz. Bayburt bizim için çok önemli bir il. Bayburt'un her ne kadar nüfusu az olsa da atlı spor kulüp sayısı sekizdir. Bu durum da bizi ve camiamızı mutlu ediyor. Bugün burada il müsabakalarında 1'inci olan takım yarı finale yükselecek, aynı zamanda 2'nci olan takım ise çeyrek finale çıkacak. Her iki takımımıza da başarılar diliyoruz, kazasız belasız bir maç olmasını istiyoruz. Bildiğim kadarıyla Bayburt'ta yeni bir cirit sahası yapılıyor, yapanlara teşekkür ediyorum, camiamızın buna ihtiyacı var" diye konuştu. Bayburt Cirit İl Temsilcisi Necdet Yılmaz ve Geleneksel Atlı Sporlar Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Bahri Önal, 1'nci ve 2'nci olan takımlara kupalarını vererek, ciritçilere madalyalarını takdim etti. Turnuva, madalya ve kupaların verilmesinin ardından sona erdi.

