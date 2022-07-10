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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyük Şehir Parkında geleneksel bayramlaşma

İHA

Büyük Şehir Parkında geleneksel bayramlaşma

Bayburt’ta geleneksel protokol halk bayramlaşmasının adresi Kurban Bayramı’nda Bayburt Belediyesi Büyük Şehir Parkı oldu.
Törene katılan Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci burada protokol üyeleri ve vatandaşlarla tek tek bayramlaşarak bayramlarını tebrik ettiler.
Bayramlaşma törenine Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Saadet Partisi Bayburt İl Başkanı Abdulmecit Bekmezci, Büyük Birlik Partisi Bayburt İl Başkanı Ali Bozo, İYİ Parti Bayburt İl Başkanı Yılmaz Kırıcı, Deva Partisi Bayburt İl Başkanı Can Kurban Arslan, Yeniden Refah Partisi Bayburt İl Başkanı Osman Görer, Belediye Başkan YardımcısıSüreyya Türkmenli, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, Belediye Meclis Üyeleri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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