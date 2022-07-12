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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ufka Yolculuk Yarışması ödülleri Vali Epcim tarafından takdim edildi

İHA

Ufka Yolculuk Yarışması ödülleri Vali Epcim tarafından takdim edildi

Server Yaşam Vakfı tarafından ülke genelinde organize edilen “Ufka Yolculuk” bilgi ve kültür yarışmasının 10’uncusu sona erdi.
Bayburt Çevre Eğitim Derneği’nin katkılarıyla organize edilen bilgi ve kültür yarışmasının Bayburt ayağında ilkokul, ortaokul, liseler arası ve yetişkinler olmak üzere toplam dört dalda 899 kişi yarıştı. “Sağlıklı Düşünmek” temasıyla düzenlenen yarışmanın bu yılki organizasyonunda öğrencilere çeşitli ödüller dağıtıldı.
Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Cüneyt Epcim tarafından takdim edildi.
Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen ödül töreninde öğrencilerle sohbet eden Vali Epcim, dereceye girenleri tebrik etti.
Vali Epcim, bir süre bilgi alışverişinde bulunduğu öğrencilere başarılarının devamını diledi.
Ufka Yolculuk bilgi ve kültür yarışmasının teknoloji ve insan yaşamının iç içe geçtiği günümüzde dezenformasyona karşı önemli bir misyon üstlendiğini ifade eden Vali Epcim, yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçenlere ayrıca teşekkür etti.
Yarışmanın ilkokul kategorisinde Meryem Beyza Çakır, ortaokul kategorisinde Zehra Aksoy, liselerde Yağmur Sultan Karabulutoğlu, yetişkinler kategorisinde ise Berfe Tilba Aslan birinci oldu.
Dereceye giren diğer yarışmacılar şu isimlerden oluştu; Cihangir Şahin, Gülbahar Aşkın, Furkan Aktaş, Tuğsem Sarıkan, Nazlı Can, Abdulmelik Altuntaş, Esra Sarıaslan, Ayşe Yazoğlu.
Ödül töreninde Bayburt Çevre Eğitim Derneği ve AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, öğretmenler ile veliler yer aldı.

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