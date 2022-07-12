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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayramın son gününde piknik alanları doldu

İHA

Bayramın son gününde piknik alanları doldu

Bayburt'ta Kurban Bayramı'nın son gününde güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, piknik alanlarına akın etti. Bayramın ilk gününde kurbanlık telaşına düşen vatandaşlar, son gününde ise il dışından aynı zamanda yurt dışından gelen misafiriyle birlikte piknik alanlarında kurban etleriyle mangal yaparak temiz havanın, doğanın tadını çıkardılar. Çocuklar da oyun alanlarında gün boyunca eğlenceli anlar yaşadı.
15 Temmuz Şehitler Parkı'nda vatandaşlar kalabalık nedeniyle kamelyalarda yer bulamazken bazı vatandaşlar da çimlere getirdikleri örtüleri sererek, piknik yapmaktan vazgeçmediler. Ayağını kıran 70 yaşındaki vatandaş torunlarıyla birlikte vakit geçirebilmek için kırık ayağına aldırış etmeden piknik alanına geldiğini, torunlarıyla birlikte mangal yapıp, et yiyeceğini kaydetti. Ailesiyle birlikte piknik alanına geldiğini ifade eden Muhammet Kırıcı isimli vatandaş, "Ailemle, eşimle birlikte Yeni Şehir Parkı'na geldik. Sıcaktan ve bayram telaşından küçükte olsa bir kaçış oldu bizim için. Semaverimizi yaktık, mangalımızı yaktık günü bu şekilde bitirip evimize gideceğiz" diye konuştu.
Bayram tatili için Sivas'tan memleketi Bayburt'a tatil yapmaya gelen Muhammet Kara, çocuklarıyla birlikte piknik yaptığını, tatilin keyfini memlekette çıkardığını söyledi. İl dışından gelen oğlu, gelini ve torunlarıyla piknik yapmaktan mutluluk duyan, bayramın tadını hep birlikte bu şekilde yaşadığını belirten Kemalettin Hakalmaz ise, "Piknik alanına geldik, Antalya'dan oğlum, gelinim, torunlarım geldi. Bizi görmeye geldiler, bayramımızı şenlendirdiler, Allah da onları şenlendirsin. Aldık semaverimizi, mangalımızı temiz havaya geldik. Çayımızı içtik, etlerimizi yedik. Çocuklarla beraber günü gün ediyoruz. Hep beraber geldik buraya, akşama kadar yiyip, içip, eğlenip evlerimize döneceğiz" dedi.
Öte yandan nüfusu az olan Bayburt'ta il dışından ve yurtdışından gelen gurbetçilerle birlikte kentte nüfus sayısı ikiye katlanırken bu durum piknik alanlarına da yansıdı. Bayram tatili ve yaz tatili için memleketlerine akın eden gurbetçiler, şehir merkezinde nüfusun artmasına, trafikte yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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