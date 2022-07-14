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Demokrasi Zaferinin 6’ncı yıl dönümünde gaziler ve şehit aileleri onuruna yemek düzenlendi

İHA

Demokrasi Zaferinin 6’ncı yıl dönümünde gaziler ve şehit aileleri onuruna yemek düzenlendi

15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’nün hain kalkışmasına karşı kazanılan demokrasi zaferi altıncı yılına girdi. Yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan destansı zafer gelecek kuşaklara aktarılıyor. Etkinliklerle o gece yaşananlar hafızalarda yeniden canlanıyor. Bayburt’ta da şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen yemeğe Vali Cüneyt Epcim, protokol üyeleri ile gaziler ve aileleri katıldı.
Yemeğin ardından konuşan Vali Cüneyt Epcim katılımları dolayısıyla davetlilere teşekkür etti. 15 Temmuz’un halk tarafından içselleştirildiğini ifade eden Vali Epcim, demokrasi zaferinin altıncı yılının kutlandığını anlattı. 15 Temmuz şehitlerini hayır, rahmet ve minnetle yad ettiklerini belirten Vali Epcim, “Allah onlardan razı olsun. Onların verdiği mücadelelerle bizler bugün huzur ortamında yaşantımıza devam ediyoruz. Bu vesileyle sizlerin huzurunda tekrar şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimize de minnet duygularımızı iletiyoruz.” dedi.
Vali Epcim, Bayburt’un 15 Temmuz ruhunun en diri tutulduğu memleketlerden biri olduğunu ifade etti. İstanbul ve Ankara’da binden fazla 15 Temmuz gazisi olduğunu aktaran Vali Epcim, bunlar içerisinde 36 gazinin Bayburtlu olduğuna değindi. Vali Epcim bu sayı ile Bayburt’un Türkiye’de en fazla 15 Temmuz gazisine sahip şehir olma unvanını aldığını kaydederek, “Bu onur Bayburt’a ebediyen yetecektir. Bu şunu göstermektedir; Bayburt toprağında yetişen insanların vatanseverliğinin, milli manevi değerlere bağlılığının çok üst düzeyde olduğunu bu sayıdan anlamaktayız. Bunu da çok önemli görüyoruz.” diye konuştu.
Yemekte Milletvekili Fetani Battal, Garnizon Komutanı Topçu Albay Zekeriya Tosun, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen de söz alarak duygularını ifade etti.
Davetliler arasında yer alan 15 Temmuz Gazileri Can Gülsever ile Ömer Aktan 15 Temmuz gecesine ilişkin tanık olduklarını aktardı.
Gülsever, darbe girişiminin yaşandığı gecenin Kurtuluş Mücadelesi’ne benzer olduğunu söyledi. Bu mücadeleyi asker, polis ve vatandaşın el ele verdiğini aktaran Gülsever, “Allah bir daha bizlere böyle günler göstermesin. İnşallah tarihimizde böyle bir gün daha yaşamayız. Çünkü düşmanla savaş her zaman kapıda ama içimizden çıkan bir takım askerin kendi silahlarımızla bize saldırması sonucu 251 şehit verdik. Bin üzerinde gazimiz var. Bu gaziler içerisinde kalıcı hasarı olan çok gazimiz var. Bir nişan olarak taşıdıkları üzerlerindeki yaralarla beraber hayatlarını devam ettiriyorlar.” ifadelerini kullandı.
Ömer Aktan ise 15 Temmuz günü Ankara’da polis memuru olarak görev yaptığını bildirdi. Devlet büyüklerinin çağrılarıyla vatandaşların sokaklarda verdiği mücadeleye yakından tanıklık ettiğini kaydeden Aktan, “Allah tekrarını halkımıza, milletimize yaşatmasın.” diye konuştu.

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