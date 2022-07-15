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Başkan Pekmezci: “15 Temmuz, milli iradenin vesayete, cesaretin ihanete, milletin hainlere galebe çaldığı, büyük bir demokrasi mücadelesinin adıdır”

İHA

Başkan Pekmezci: “15 Temmuz, milli iradenin vesayete, cesaretin ihanete, milletin hainlere galebe çaldığı, büyük bir demokrasi mücadelesinin adıdır”

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “15 Temmuz, milli iradenin vesayete, cesaretin ihanete, milletin hainlere galebe çaldığı, büyük bir demokrasi mücadelesinin adıdır” dedi.
Başkan Pekmezci, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“15 Temmuz, milli iradenin vesayete, cesaretin ihanete, milletin hainlere galebe çaldığı, büyük bir demokrasi mücadelesinin adıdır. Nasıl ki İstiklal Harbimiz ülkemizde yeni bir dönemi başlatmışsa, 15 Temmuz zaferimiz de ülkemizin önünde yeni kapılar aralamıştır. Tanklara karşı bedenlerini siper eden bir milletin destan yazdığı gece olan 15 Temmuz’da aziz milletimiz tüm dünyaya demokrasi dersi vermiştir.
15 Temmuz, ülkemiz için, istiklal ve istikbalimiz için çok önemli bir dönüm noktasıdır. Milletimiz 15 Temmuz destanı ile milli iradesinin hiçbir zaman rehin alınamayacağını, istiklal ve istikbalinden hiçbir zaman asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya göstermiş ve bu önemli gün, demokrasinin ve demokrasiye inananların bayramı olarak tarih sayfalarına altın harfler ile nakşedilmiştir.
Bu vesile ile hain kalkışma gecesi canını vatanı için siper ederek kendini bilmez FETÖ’cülere geçit vermeyen şehitlerimize Allah’tan rahmet acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Gazilerimize ise hayırlı ve sağlıklı uzun ömürler vermesini Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.”

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