Şehitlik ziyaret edilerek şehit mezarlarına karanfil bırakıldı

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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları çerçevesinde Şehit Osman Tepesi’ndeki şehitlikte tören düzenledi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende Bayburt İl Müftülüğü görevlileri tarafından Kur’anı Kerim okunarak, dualar edildi. Yapılan duaların ardından protokol üyelerince şehit kabirlerine karanfiller bırakıldı.

Programa Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Zekeriya Tosun, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Ramazan Yiğit, siyasi partilerin il temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Öte yandan saat 10.30'da Valilik binası önünde '15 Temmuz fotoğraf sergisi' açıldı. Sergide 15 Temmuz’da çekilen fotoğraflar, sergilendi.

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