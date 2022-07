Bayburt’ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 6'ncı yıl dönümünde Bayburt’ta şehitler anıldı, milletin demokrasi zaferi hatırlandı.

251 vatan evladının şehit düştüğü darbe girişimin 6'ncı yıl dönümü etkinlikleri Bayburt’ta vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Gün boyunca düzenlenen çeşitli etkinlikler akşam saatlerinde Saray Bahçesi’nde düzenlenen final programı ile son buldu.

Mehteran takımı ve atlı cirit ekiplerinin katılımıyla Taş Köprü civarından Saray Bahçesi’ne yürüyüş gerçekleştirildi. Saray Bahçesi’nde vatandaşların ilgi gösterdiği program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti.

Bayburt Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Mehteran Takımı’nın sahne alması, Samet Erdaş tarafından Ömer Halisdemir şiirinin okunması, öğrencilerin oratoryo gösterileri ile devam eden programda Kur’anı Kerim okunarak, dualar edildi.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 15 Temmuz 2016 gecesinde Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde kendilerini "Yurtta Sulh Konseyi" olarak adlandıran Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu askerler tarafından demokrasiye hain bir darbe girişiminde bulunulduğunu belirterek, kökü dışarıda olan bu hain yapının devletin bütün kurum ve kuruluşlarını ele geçirmek için sinsice çalıştığını söyledi.

Milletin, bu ihanet senaryosuna geçit vermediğini kaydeden Pekmezci, şehitleri rahmetle anarak, gazilere minnettar olduğuna değinerek şunları söyledi:

“Türk milleti olarak bu coğrafyada var olabilmenin, güçlü ve müreffeh olabilmenin temel şartı birliğimizi ve kardeşliğimizi korumaktır. Bu hain kalkışmadan alacağımız dersleri iyice hafızamıza kazıyarak benzeri ihanet senaryolarına geçit vermeyeceğimize inancım tamdır. İhanet tezgahlarında dokunup, karanlık mahfillerde yazılan alçak senaryolara ülkemizin maruz kalmaması için başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütlerine, gizliaçık her türlü fitnefesat odaklarına, varlığımıza ve birliğimize kasteden tüm tehditlere karşı teyakkuz halinde olmamız gerekir.”

Bayburt Milletvekili Fetani Battal da Bayburt meydanındaki bu duruşun bütün dünyanın her yerine yayıldığını ifade ederek, Bayburt’tan verilen bu haysiyetli onurlu mesajın, Türk milleti için kıvanç ve övünç olduğunu, düşmanlara ise bir kahır olarak yansıdığını belirtti.

O gece AK Parti Genel Merkezi’nde olduğunu ve milletin onurlu direnişine şahitlik ettiğini, 15 Temmuz gecesinde bütün dünyanın bu direnişe şaşırdığını ifade eden Battal, Bayburt’un bu tür ihanet girişimlerine 1. Dünya Savaşı’ndan bu yana alışkın olduğunu hatırlattı.

Battal, 15 Temmuz gecesi şehit düşenlerin emanetlerine sonuna kadar bu milletin sahip çıktığını ve kıyamete kadar sahip çıkacağını sözlerine ekledi.

Programda konuşma yapan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, şehitleri rahmetle gazileri şükran ve minnet duygularıyla andı. Türk milletinin köklü mazisine değinen Vali Epcim, “Malazgirt'te Alpaslan'ın inanmışlığı, İstanbul'un fethinde Fatih'in adanmışlığı ne ise 15 Temmuz'da Ömer Halisdemir'in serdengeçtiliği, milletimizin Demokrasi Zaferi de odur. Bu ruh ve dirayet bizleri, gecesi gibi sabahı da karanlık günlerden şühedanın nuruyla aydınlanmış bugünlere kavuşturmuştur. Bu vesileyle bir kez daha 15 Temmuz'un kahraman evlatlarını hayır, minnet ve şükranla yad ediyor, şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum” dedi.

FETÖ ihanet çetesinin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine saklanmış maşalarının tank ve helikopterle yağdırdıkları mermilere Türk Milleti’nin göğsünü siper ettiğini ifade eden Vali Epcim, “Hain kalkışmanın eli kanlı failleri o gece milletimizin destanlaşan mücadelesiyle yerle yeksan olmuştur. Sultan Alparslan'ın zaferinden bu güne süregelen bin yıllık kin ve nefret, iman ve izan dolu akıllarca bir gecede tarihe gömülmüştür. Merhum Necip Fazıl'ın mısralarında ifade ettiği şekliyle, "Ne sevgili ne kardeş, yalnız iman ve fikir" ülküsüyle bir araya gelip her bir mısrasının kanlarıyla yazan, şehadetleriyle bu ölümsüz mücadeleyi destanlaştıran kahraman vatan evlatları, kendisine kefen biçenlere mahkum gömleğini giydirmiş, kalemlerini kırarak vicdanlarda hükmünü vermiştir" diye konuştu.

O gece tüm ülkede olduğu gibi Bayburt’ta da vatandaşların demokrasiye sahip çıktığını ifade eden Epcim, Türk milletinin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla yürüdüğünü, İHA ve SİHA'larla hem bölgesinde hem de yakın coğrafyasında artık oyunun birer unsuru değil doğrudan kurucusu olarak yer aldığını söyledi.

Konuşmaların ardından Saat Kule Meydanında başlayan 2 bin 500 metre mesafenin ardından Saray Bahçesi’nde biten koşuda sporcular Vali Cüneyt Epcim’e sancağı takdim ettiler.

Bayburt Müftülüğü İlahi Grubu ve Bayburtlu Yerel Sanatçıların sahne aldığı gece Bayburt’taki tüm camilerden sela verilmesiyle son buldu.

