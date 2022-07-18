Başkan Pekmezci, Bursa heyetini ağırladı

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, bu yıl 26’ncısı düzenlenen Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenine katılmak üzere gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile beraberindeki 30 kişilik Bursa heyetini ağırladı.

Beraberinde Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri, Bursa'daki Bayburt ve Gümüşhane hemşehri derneklerin temsilcileri, Büyükşehir Belediye çalışanları, Bursa'daki Bayburtlu mahalle muhtarlarından oluşan 30 kişilik bir heyetle 26. Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenine katılmak üzere Bayburt’a çıkarma yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile birlikte Kop Köyü'ne ziyarette bulundular. Heyette yer alan Bayburtlu İnegöl Belediye Meclis Üyesi Mürsel Avaşar ve Kop Köyü Muhtarı Zikri Güçlü, Kop Köyü Konağı'nda ağırladıkları misafirlere coğrafi işaretli lezzetlerden olan Tatlı Çorba ikramında bulundular. Belediye Başkanı Pekmezci ise tarihe 2. Plevne olarak yazılan Kop Savunması ve Kop Köyü'nün öneminden bahsetti. Belediye Başkanı Pekmezci, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş ve beraberindekiler, Kop Köyü ziyaretinde Veysel Garani Hazretleri'nin kemerini incelediler.

Heyet daha sonra Bayburt Taşçılar Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından Taşçılar Köyü'nde organize edilen Geleneksel Yaz Şenliği'ne katıldılar. Programa Milletvekili Fetani Battal, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, AK Parti İl Başkanı Hacı Ali Polat, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Hicabi Durmuş, Taşçılar Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Erkul katıldı. Taşçılar Köyü Yaylası'nda gerçekleşen etkinlikte Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye katkılarından dolayı şükran plaketi takdim edildi. Programda ayrıca mahalli sanatçı Musa Küçük konser verdi.

Bursa heyeti ardından Saruhan Köyü'nde gerçekleştirilen Geleneksel Piknik Şöleni'ne katıldı. Şölende hitap eden Belediye Başkanı Pekmezci'ye katkılarından dolayı şükran plaketi takdim edildi. Programda mahalli sanatçı Devran konser verdi.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve beraberindeki 30 kişilik heyetle birlikte Arpalı Belediyesi’nin kuruluşunun 50. yıldönümü etkinliklerine de katılarak vatandaşlarla biraraya geldiler.

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