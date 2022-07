Bayburt’ta Dede Korkut coşkusu

Bayburt Dede Korkut 26. Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri, büyük coşkuyla devam ediyor.

Dede Korkut Türbesi ziyareti ve Masat Yaylası Şenliği’nin ardından etkinlikler şehir merkezine taşındı. Şölen Komitesi tarafından Dede Korkut Heykeline çelenk konulmasının ardından protokol üyeleri, çeşitli şehirlerden gelen halk oyunları ekipleri ve vatandaşların katılımıyla mehteran takımı ve develer eşliğinde Akşemseddin Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi boyunca İpek Yolu Kortej Yürüyüşü gerçekleştirdi.

Kortejin Saray Bahçesi Kent Meydanı’ndaki tören alanına gelmesinin ardından Atatürk Heykeli önüne çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra etkinlik alanına geçilmesiyle açılış törenleri start aldı. Saray Bahçesi’nde organize edilen etkinlikte büyük coşku yaşandı.

Etkinlikler çerçevesinde ilk olarak Erzincan Belediyesi Mehteran Takımı sahne aldı. Mehteran Takımı seslendirdiği coşku dolu marşlarla alanda bulunanlara güzel bir gün yaşattı.

Mehteran gösterisinin ardından Şölen Komitesi Başkanı olarak açılış konuşmasını gerçekleştiren Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Dede Korkut’un Türk kültür ve tarihinin vazgeçilmez şahsiyeti olduğunu belirterek, “Bundan dolayıdır ki biz Bayburtlular, bu kadim şehrin evlatları olarak bu kıymetli şahsiyeti, Dünya Türklüğünün vazgeçilmezi, Dünya Türk kültür ve edebiyatına yön veren Dede Korkut’u hem bugünkü nesillere hem de geleceğe aktarmak adına yapılması gereken ne varsa onları yerine getirmeye gayret ediyoruz” dedi.

Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri dolayısıyla Kop’tan başlayıp Soğanlı Dağları’nda yankılanan bir ili baştanbaşa saran heyecan fırtınası ile dolu olduklarını belirten Başkan Pekmezci, “Bugün biz Bayburt’u, Çoruh’u, Kop Dağlarını ve Dede Korkut’u anlatırken, ruhumuz da Kızılırmak’ı Aras’ı, Yeşil Irmak’ı, Fırat’ı hissederiz. Biz onda Erzurum’u, Kars’ı, Ardahan’ı görürüz. Biz onda Torosların, Ilgazların, Erciyeslerin, Palandökenlerin efsanelerini dinleriz. Bizim Bayburt bir bakarsın bütün bir vatan coğrafyası, bir bakarsın bütün bir Türk Dünyası olur. Yüzyıllardır Çoruh’un sesinde ve Bayburt’un bağrında Dedem Korkut’un çağrıları yankılanır bu topraklarda. Onun içindir ki Bayburt Hisarı’nın burçlarında hala Banu Çiçeklerin ve Bey Böyreklerin sesini duyarsınız” diye konuştu.

Bayburt yöresinin İslamiyet’ten önce de Türk yurdu olduğunu, Türklerin Kimmer, Saka ve Hun Türkleri ile bölgeye geldiğini, Selçuklulardan önce miladın ilk asırlarında bölgeye gelen Bulgar, Kıpçak ve Hazar Türkleri’nin bu coğrafyaya verdikleri isimlerin bölgenin tapusu olduğunu söyleyen Başkan Pekmezci konuşmasına şöyle devam etti:

“Asırlar öncesinden halkımızın dilden dile aktararak günümüze taşıdığı masallar, hikâyeler, destanlar ve diğer kültür öğeleri o büyük kültürün parçalanmaya çalışılan ancak koparılamayan güçlü bağlarının kör düğümü gibidir. Bugün yüzyıllar öncesinden anlatılan ve dilden dile söylenegelen Dede Korkut hikâyeleri milli kimliğimizin güçlü bir harcı olarak günümüzde de varlığını hissettirmektedir. Bugün Balkanlardan Adriyatik Denizi’ne kadar uzanan koca coğrafyada Dede Korkut’u, Köroğlu’nu, Yunus Emre’yi anlatırken bizim Korkut Atamız, bizim Köroğlumuz diye hitap eden insanları gördükçe kültürün güçlü ve vazgeçilmez bir unsur olduğunu görürüz.

Bilindiği gibi Bayburt kültürümüzün önemli öğelerinden Dede Korkut Hikâyeleri’nin geçtiği topraklardan birisidir. Kısaca Dede Korkut diyarıdır. Kabri Masat Köyümüzdedir. Dede Korkut Hikâyelerinin başkahramanlarından Bamsı Beyrek’in (Bey Böyrek) kabri de Bayburt Hisarının hemen karşısında yer alan Erenli Köyümüzdedir.

Bu şölenler çeşitli nedenlerle baba ocağından, toprağından uzaklarda hayat mücadelesi veren binlerce Bayburt sevdalısının bir araya gelmesine, kavuşmasına vesile olacaktır.

Bu şölenler Zihnilerin, İrşadilerin, Celalilerin, Hicranilerin ve daha nice hak ve halk sevdalılarının günümüz ozanları ile kucaklaşma günleri olacaktır.

Bu düşünceler içerisinde tekrar yurt içinden ve yurt dışından ilimize teşrif eden tüm konuklarımıza Bayburt halkı adına hoş geldiniz diyor, ilimizde kaldığı müddetçe içten, samimi konuksever Bayburtluların gönül coğrafyasının en güzel yerinde olacağınız inancıyla sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum.”

Dede Korkut Şölenleri açılış törenine katılan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz törende bir konuşma yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’nin selamlarını ileterek başladığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bayburt Belediyemizin, bir dizi açılış ve temel atma faaliyetlerini de barındıran bu anlamlı etkinliğin şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Tarihin tozlu sayfalarından bugüne ulaşan bilgiler, geçmişin tecrübeleriyle yoğrulmuş deneyimler, bin yıllar öncesinden bin yıllar sonrasına seslenen eserler, ürünler, birikimler, teknikler, dünü anlamamıza, bugünü yaşamamıza, yarına ışık tutmamıza yarayan paha biçilemez bilgi hazineleridir.

Bu manada Dede Korkut, Türk milletinin diliyle, töresiyle, geleneğiyle ve hayat felsefesiyle ilgili muazzam bilgiler barındıran müstesna bir eserdir ve Türk dünyasının ortak değeri, Türklerin milli destanıdır.

Dede Korkut, Türklüğün millî hayatını aksettirmekte, Türk kültürünün zenginliklerini, Türk Milletinin yüksek insanî vasıflarını, duygularını, faziletlerini ve meziyetlerini dile getirmektedir.

Bin yılların söz varlığı ve kültür dediğimiz giz varlığını ilmek ilmek işleyen, bir dil ve sanat harikası Dede Korkut, kuşaktan kuşağa aktarılan bir sözlü kültür hazinesi olarak, Ata yurttan Anayurda, SirDerya boylarından Anadolu’ya bütün Türk coğrafyasını etrafında buluşturmaktadır.

Oğuzların akıl hocası, ozanlar piri, keramet sahibi Dede Korkut, deyişleriyle, soylamalarıyla Türk’ün nefes aldığı her coğrafyada varlığını sürdürmekte, dualarıyla gücümüze güç katmaktadır.

Her Türk evladı mutlaka Dede Korkut’u okumalı, her evde Dede Korkut başucu kitabı yapılmalıdır.

Dede Korkut, Türk dünyası ve Türk milleti açısından ne kadar önemliyse, içinde barındırdığı evrensel mesajlar bakımından da bütün dünyayı, aslında insanoğlunu yakından ilgilendirmektedir.

Hâsılı, Dede Korkut bizi biz yapan değerleri barındıran yapısıyla, kimliğimizi, aidiyetimizi koruyup sağlamlaştırırken, dünyaya da evrensel mesajlar vermektedir.

Bu önemi ve değeri nedeniyle de UNESCO tarafından, “İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi”ne kaydedilmiştir.

Bayburt, milli kültürümüzün canlılığını koruduğu, hafıza mekânlarıyla geleceğe aktarıldığı, eski bir Türk yurdudur.

Dede Korkut/Korkut Ata, Türk dünyasının ortak değeridir ama Bayburt için özel bir anlam ifade etmektedir.

Bayburt ilimiz, sadece Dede Korkut coğrafyası içinde yer alan bir ilimiz değil, Dede Korkut’u mekânsal anlamda yaşayan ve yaşatan bir şehirdir.

Dede Korkut Türbesi, Bayburt Kalesi, Bey Börek’in mezarı ve Bey Börek Mağarası, bunların yanında kamu binalarına, tesislerine verilen ‘Dede Korkut’ temalı adlar, Dede Korkut kültürünün mekânsal hafızada yaşatılmasını sağlamaktadır.

Bu vesileyle Dede Korkut kültürünü hem soyut hem de somut anlamda yaşayan ve yaşatan Bayburtlulara, partimizin üretken belediyecilik anlayışını layıkıyla uygulayan ve bugün de bu anlamlı toplantıyı vesile kılarak, Bayburt’a değer katacak 18 projenin açılış ve temel atma merasimlerini gerçekleştiren Belediye Başkanımıza, meclis üyelerimize, teşkilatımıza, katkı veren kurum ve kuruluşlarımıza, akademisyenlerimize teşekkür ediyorum.”

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gültekin Akengin ise, TÜRKSAV (Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı) adına yaptığı konuşmada, “Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri, 25 yılı aşkın bir süre Türkiye’nin ve Türk Dünyasının gündeminde yer etmiş nadir etkinliklerden biridir. Orta Asya’da, Kafkaslarda ve Balkanlar’da Bayburt ismi telaffuz edildiğinde hemen ardından Dede Korkut’tan söz edildiğini duyarız. Dede Korkut şemsiyesi altında memleketimizin diğer başka kültür şahsiyetlerinin de gündeminde yer tutması Bayburtluların vefa duygusunu yansıtmaktadır. Belediye Başkanımı Hükmü Pekmezci’nin bu alanlardaki hizmetleri ve birikimleri bilinen bir hakikattir. Huzurlarınızda kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şunu da memnuniyetle ifade etmek isterim ki, TÜRKSAV’ın (Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı) 24. Türk Dünyasına hizmet ödüllerini bu yıl burada sunmaktan dolayı ayrı bir onur duymaktayız” ifadelerini kullandı.

Daha sonra kürsüye çıkan İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, ünlü edebiyatçı Fuat Köprülü’nün “Bütün Türk edebiyatını terazinin bir gözüne, Dede Korkut'u öbür gözüne koysanız, yine Dede Korkut ağır basar” sözlerini anımsattı. Milletvekili Zeybek, Dede Korkut Şölenlerinin Bayburt’a kazandırılmasına vesile olanlardan dönemin valisi merhum Ali Haydar Öner ve Bayburtlu işadamı merhum Kurban Yazoğlu’nu anarak 26. Dede Korkut Şölenlerinin düzenlenmesinde emeği geçen Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve ekibine teşekkür etti.

Şölenlere katılmak üzere 30 kişilik bir heyetle Bayburt’a gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise yaptığı konuşmada, “İlk günden bugüne bu etkinliklerin yaşatılmasına ve topluma anlatılmasına vesile olan tüm büyüklerimizden ölenleri rahmetle anıyor, hayatta olanlara sağlık ve sıhhatler diliyorum. Bu güzel organizasyonu yaptığı için Hükmü Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Bayburt Milletvekili Fetani Battal da Dede Korkut’un şerefin, haysiyetin, namuslu duruşun, kahramanlığın, irfan sahibi olmanın, inancın bir sembolü olduğuna dikkat çekti. Bayburtluların bütün büyüklerine Dede Korkut gözü ile baktığını söyleyen Battal, “Bizim için Zihni, Celâlî, Hicrani, İrşadi, Ağlar Baba, Şaban Efendi ve Dede Paşa hepsi birer Dede Korkut’tu. Bu gözle baktığımızda bu milleti yarına taşıyacak ve yarının dünyasında onurlu, haysiyetli bir duruşu bu milletin çocukları gerçekleştirecek ise bunu Dede Korkutlarla kuracağımız iklime borçluyuz. Bunu hissettiği için Bayburt uzun yıllardır Dede Korkut şölenleri çerçevesinde bu bilince çaba katkı sunmak için çaba sarf ediyor. Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, bunu önemseyerek şölenlere çok önem veriyor” diye konuştu.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise, Covid19 salgını dolayısıyla iki yıldır hiçbir ilde etkinlik düzenlenmediğini söyleyerek, “Bugünkü programı yalnızca şenlik olarak değil, aynı zamanda hemşehrilerimizle hasret giderdiğimiz bir buluşma noktası olarak görüyoruz” ifadelerine yer verdi.

Bayburt Vali Vekili Göksel Yüksel de, “Hepimizin bildiği gibi Dede Korkut, Türk Dünyası’yla özdeşleşmiş olup bizim kültürümüzde tarihimizde çok önemli bir yer tutan kültür ve edebiyatımızda adeta bir köşe taşı olarak nitelendirebileceğimiz eserler ortaya koymuş bir şahsiyettir ”şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bayburt Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan, devam eden ve planlanan yatırımların toplu açılış ve temel atma töreni gerçekleştirilerek protokol üyeleri ve katılımcılar tarafından kurdele kesildi.

Protokol üyeleri tarafından ikramiyeli balonların uçurulmasının ardından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Aliağa Belediyesi, Akçaabat Belediyesi, Silifke Belediyesi Arhavi Belediyesi ve Giresun Belediyesi Halk Oyunları ekipleriyle Bayburt Bar Ekibi tarafından folklor gösterileri sergilendi. Halk oyunlarının ardından sahne alan Ahmet Döngel ve Ali Kınık konseriyle törenler sona erdi.

Türk Dünyası'nın Bilge Atası Dede Korkut adına bu yıl 26.’sı düzenlenen “Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şöleni”nin açılış törenine Bayburt Vali Vekili Göksel Yüksel, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır, Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, Bayburt İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyeleri İdris Aydın ve Musa Küçük, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, MHP Trabzon İl Başkanı Bekir Sıtkı Tarım, Erzincan MHP İl Başkanı Salih Aksu, MHP Gümüşhane İl Başkanı Nadim Aydın, çevre ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, İstanbul Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Hicabi Durmuş, Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman, Samsun Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Hakan Tali, Bayburt Baro Başkanı Serkan Pekmezci, Belediye Meclis Üyeleri, STK temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.