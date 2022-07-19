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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz Başkan Pekmezci’yi ziyaret etti

İHA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz Başkan Pekmezci’yi ziyaret etti

Bayburt Dede Korkut 26. Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenlerine katılmak, Bayburt Belediyesi tarafından tamamlanan projelerin açılışını yapmak ve yeni projelerin temelini atmak üzere Bayburt’a gelen Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye makamında ziyarette bulundu.
Kalabalık bir heyetle ziyarete gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve beraberindekileri Bayburt’ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkan Hükmü Pekmezci, misafirlerine Bayburt’la ilgili bilgiler verdi.
Belediye tarafından tamamlanan, devam eden ve yapılacak olan projeler hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Pekmezci, “Göreve geldiğimiz 2019 yılı itibariyle tüm meclis arkadaşlarımla beraber elimizden geldiği kadar yapılması gereken ve vadettiğimiz konularda yoğun bir çaba içerisindeyiz. Geçmiş dönemde başlayıp da tamamlanamayan projelere ilk olarak ağırlık vererek onları tamamladık ve hizmete sunduk. Saray Bahçesi’ni yeniden düzenleyerek tamamladık. Canlı Hayvan Pazarı projesini daha da büyüterek açık ve kapalı alanlarıyla modern bir şekilde tamamladık. Doğu Karadeniz’in en büyük kesimhanesini bitirdik. Çok kısa bir zaman diliminde 2 megavat Güneş Enerjisi Sistemini tamamladık. Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni tamamladık” dedi.
Bayburt’un bir tarih ve kültür şehri olduğunu vurgulayan Başkan Pekmezci, bu şehre yakışır şekilde çalışmalarına devam ettiğini belirterek, “Geçmiş dönemde atıl durumda olan Genç Osman Parkını, Şehit Nusret Parkını yeniden düzenleyerek halkımızın hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şehit Nusret Parkı’nın hemen karşısında 19992004 Belediye Başkanlığımız döneminde satın aldığımız yaklaşık iki dönüm alan vardı. Bu dönemde de yanındaki yine yaklaşık iki dönüm alanı da istimlak ettik. Şimdi orda modern anlamda yeni bir park yapacağız. Türkiye’de ayakta kalan çok eski kalelerden ve bizim bir kültürel dokumuz olan tarihi Bayburt Kalesi’nin şehir merkezinden görüntüsünü kesen binalar vardı. Biz, bu binaların üst kısımlarını istimlak ederek kestik. Bayburt Kalesi ve Saat Kulesini bütünleştirdik. Cumhuriyetimizi simgeleyen Saat Kulesi zaman içerisinde yıpranmaya maruz kaldı. Rölöve çalışmalarını tamamladıktan sonra restorasyon çalışmalarına başladık. Geçmiş dönemde arkadaşlarımızın kamulaştırdığı iki adet tarihi Bayburt evinin restorasyonunu yaptık. Bu evlerden birini Bayburt’un yetiştirdiği büyük şairlerden Şair Zihni’nin oğlu Hattat Ahmet Revayi adına Hüsni Hat Müzesi olarak dizayn ettik. Şölen programlarımız çerçevesinde buranın açılışını gerçekleştireceğiz. Diğer tarihi evi ise Bayburt Evi Müzesi yapacağız. Başka bir tarihi binayı daha kamulaştırma çalışmamız var. Burada da coğrafi işaretli Bayburt yemeklerini gelecek kuşaklara aktarma adına bir çalışmamız olacak” diye konuştu.
Başkan Pekmezci konuşmasına şu şekilde devam etti:
“Dört katlı 180 araçlık kapalı otopark projemizde sona geldik. Bayburt’a hakim olan Duduzar eteklerinde, içerinde sosyal ve sportif açık ve kapalı alanlarıyla Bamsı Beyrek Seyir Terası yapıyoruz. Bizim üzerinde durduğumuz en önemli konulardan biri de Bayburt’ta üretken bir belediyecilikle beraber insanımıza iş imkânı sağlama adına büyük bir gayretimiz var. Biz, Bayburt Belediyesi olarak Yöresel Ürünler ve Turşu Fabrikası yaptık. Yakın bir zamanda üretime başlayacak. Tarım ve hayvancılık şehri olan Bayburt’ta Kavurma, Pastırma ve Sucuk Fabrikası kuruyoruz. Bütün bu çalışmaları yaparken tek güç kaynağımız Bayburt halkı, Belediye Meclis Üyelerimiz, partimiz, partimizdeki yönetici arkadaşlarımız. Birlikte iyi duygular içerisinde bir şeyler başarmaya gayret ediyoruz. Tarihi dokusu olan bu şehri en güzel şekilde gelecek kuşaklara taşımaya gayret ederken hayata geçireceğimiz projelerimizle ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. En önemli projelerimizden biri olan İçme Suyu Sertlik Giderici Tesisi projemizi Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na sunduk.
Bayburt Dede Korkut diyarıdır. UNESCO tarafından 2018 yılında Azerbaycan Kazakistan ve Türkiye tarafından yapılan Dede Korkut’un Somut Olmayan Kültürel Miras’a dahil edilme teklifi kabul edilmiş ve Korkut Ata’nın UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras listesine alındığına dair berat UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı tarafından belediyemize takdim edildi. Bizim artık bir Dede Korkut patentimiz var. Biz, Dede Korkut’a sahip çıkarak onu yaşatmaya çalışıyoruz. Bu yıl organize ettiğimiz Bayburt Dede Korkut 26. Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenlerimizi zatıâlinizle başlatmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”
Misafirperverliğinden ötürü Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci’ye teşekkür eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ise, Başkan Pekmezci’yi çalışmalarından dolayı tebrik ederek, “Biz, Türkiye’de en iyi çalışan belediyelerin bizim belediyelerimiz olduğu konusunda kanaate sahibiz. Gittiğimiz her yerde de bunu somut olarak görüyoruz ve yaşıyoruz. Biz biliyoruz ki Belediye Başkanı o şehrin emin kişisidir. Kendisine tevdi edilen şehrin imkân ve kaynaklarını önce Allah rızasını gözeterek sonra da kul hakkına girmeden hakkıyla o şehrin istifadesine sunma konusunda büyük bir hassasiyet ve samimiyete sahiptirler. Gittiğimiz her yerde de bunu görüyoruz. Üretken belediyecilik anlayışımızın en güzel örneklerini uygulayan belediyelerimizden biri de Bayburt Belediyemizdir. Bu günde şölen vesilesiyle temelini atacağımız ve açılışını yapacağımız tesislerle bunu herkese göstermiş olacağız. İnşallah burada yaşayan insanımızın hayat standardını, sosyal refah seviyesini yükseltecek her türlü gayretin takipçisi ve destekçisi olacağız. Bayburt’umuz kadim bir şehir. Bu şehrin daha fazla değer kazanması ve topyekun kalkınması hepimizin ortak amacıdır” ifadelerini kullandı.
Başkan Pekmezci, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Durmaz’a ziyaret anısına Dede Korkut Biblosu, Aydıntepe Kabartma Halısı ve çeşitli hediye takdiminde bulundu. Ziyaret, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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