Türk Dünyası Dede Korkut afişleri Bayburt’ta sergileniyor

Bayburt Belediyesi tarafından bu yıl düzenlenen Bayburt Dede Korkut 26. Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenlerinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi ve TÜRKSOY işbirliği ile “Türk Dünyası Dede Korkut Afişleri Sergisi” açıldı.

Bayburt Belediyesi Çoruh Kültür Merkezi’nde açılan sergide Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye’den ressamların Dede Korkut eserlerine ithaf edilmiş afişler sergileniyor.

Toplamda 60’tan fazla eserin görücüye çıktığı serginin açılışı öncesinde konuşma yapan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, TÜRKSOY ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin birlikte hazırladığı sergiyi Bayburt’ta açmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, “Yıllar önce Dede Korkut’un 1300. Yılı dolayısıyla Azerbaycan Bakü’de yapılan bir toplantıya katılmıştım. O zaman cumhurbaşkanları düzeyi de dâhil olmak üzere Türk Dünyası bir araya gelmişti. Orada çok güzel bir zemin oluşmuştu. Türk Dünyasından gelen bütün konuklar hazırlanan eserde de her birinin kendi ülkesinde öne çıkan bir şahsiyet ana tema olarak oraya konulmuştu. Bayburt’ta böyle bir serginin açılması bizlere mutluluk kaynağı oldu. Hem TÜRKSOY’dan hem de Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nden görevli arkadaşlarımıza teşekkürlerimiz sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Türk Dünyası ile çok ortak değerimizin bulunduğunu söyleyen Vali Vekili Göksel Yüksel ise, “İçinde bulunduğumuz haftada 26. Dede Korkut Şölenlerimizi düzenliyoruz. Haliyle bu ortak değerlerimizden Dede Korkut’u ön plana çıkarıyoruz. Dede Korkut temasıyla çalışmalar ve etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Böyle güzel bir sergiyi birçok ülkeden birçok sanatçımızın katkı verdiği böyle bir sergiyi Bayburt’ta açmak bizim için bir onur” diye konuştu.

TÜRKSOY Azerbaycan Ülke Temsilcisi Elçin Gafarlı da, “TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev adına herkesi selamlıyorum. Bugün biz Türksoy’un yayınladığı Korkutname kitabında yer alan Türk Dünyası ressamlarının yaptığı Dede Korkut eserlerinden oluşan sergiyi açıyoruz. Korkutname kitabımızda burada Cumhurbaşkanımızın önsözüyle geçen yıl baskısını yaptık ve tanıtımını yaptık.

Sergide otuzdan fazla eser var. Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye ressamlarının Dede Korkut eserlerine ithaf edilmiş eserler var. Biz bu eserleri hem kitapta yayınladık hem de 26. Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenlerinde sergiliyoruz. İnanıyorum ki, bu TÜRKSOY tarafından Bayburt halkına bir hediyedir. Ben söylemek isterim ki, Azerbaycan’da Kazakistan’da Dede Korkut’u kendinden hissediyor. Bu bizi birleştiren ortak bir unsurdur. Dede Korkut bizim hepimizin ulu dedemizdir. Bütün Türk Dünyasını birleştiren en büyük değerimizdir. TÜRKSOY olarak düşünüyoruz ki, Dede Korkut’u bütün dünyada tanıtmamız gerekiyor. Biz, birkaç yıl önce Dede Korkut Tiyatro Festivali düzenledik. Dede Korkut’un on iki boyunu her bir üye devletimizin tiyatro ekiplerine havale ettik. Konya’da gerçekleştirilen “Bin Nefes Bir Ses Tiyatro Festivali’nde” sergiledik. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Rusya’da bulunan Hakasya ve Tuva Cumhuriyeti ile Gagavuzyeri Cumhuriyeti’nin tiyatroları da orada sergilendi. Biz düşünüyoruz ki, şölenlerin ilerleyen yıllarında o tiyatroların birkaçını getirip Bayburt’ta sergilemek güzel olur” dedi.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Prof. Dr. Gültekin Akengin ise, “Bayburt Belediyesi ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi arasında bir protokol imzalandı. Bu bağlamda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik tasarımı Bölümü öğretim üyeleri ve bu öğretim üyelerinin doktora öğrencilerinin eserlerinden oluşuyor sergi. Dede Korkut bizim için çok önemli bir miras. Onunla ilgili yapılacak o kadar çok çalışma var ki, biz de bir nebze olsun Dede Korkut Şölenleri’ne katkı sunmaktan çok memnuniyet duyduk. Bu kültürü gelecek nesillere taşımak onları daha bilinçli bireyler olarak yetiştirmek adına Dede Korkut’u çok önemsiyoruz. Bayburt bizim için ayrı bir öneme sahip benimde memleketim olması hasebiyle. Başkanıma ayrıca çok teşekkür ediyorum diğer organizasyonların da çok güzel gittiğini gördük” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştirilen sergiyi gezen Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Vali Vekili Göksel Yüksel ve protokol üyeleri TÜRKSOY Azerbaycan Temsilcisi Elçin Gafarlı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Prof. Dr. Gültekin Akengin’den bilgi aldılar.

