“Dede Korkut'un Manevi Mirasında Türk Dünyası” konulu sempozyum gerçekleşti

Bayburt Belediyesi tarafından bu yıl 26.’sı düzenlenen Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri tüm hızıyla devam ediyor.

Şölenler çerçevesinde “Dede Korkut'un Manevi Mirasında Türk Dünyası” konulu sempozyum gerçekleştirildi.

Bayburt Belediyesi Çoruh Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumda Türkiye, Azerbaycan ve Kırgızistan'dan akademisyenler Türk Dünyasında Dede Korkut'u anlattılar.

İki oturum halinde gerçekleşen sempozyumda TürkManas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alparslan Ceylan'ın oturum başkanlığı yaptığı birinci oturumda, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Azerbaycanlı Prof. Dr. Firidun Ağasıoğlu Celilov, Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi Naila Asgar ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kenan Çarboğa bildiri sundu.

Oturum Başkanlığını Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zakir Avşar'ın yaptığı ikinci oturum da ise Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Ekici, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Kirişçioğlu ile Prof.Dr. Ahmet Bican Ercilasun bildiri sundular.

Sempozyum, Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci’nin bildiri sunan akademisyenlere günün anısına plaket takdim etmesinin ardından sona erdi.

Dede Korkut'un Türk Dünyasındaki izlerinin konuşulduğu programa Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, belediye meclis üyelerimiz, kurum amirleri, STK temsilcileri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

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