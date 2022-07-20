DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Bayburt'ta

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Bayburt İl Başkanlığı binasının açılışı ve bir dizi ziyaretlerden bulunmak üzere Bayburt'a geldi.

Kop Şehitliği önünde DEVA Partisi Bayburt İl Başkanı Can Kurban Aslan tarafından karşılanan Ali Babacan, Bayburt Saat Kule Meydanı'nda parti otobüsünden inerek, vatandaşlarla görüştü. DEVA Partisi Milletvekili Bayburtlu Mustafa Yeneroğlu'nun eşlik ettiği Bayburt ziyaretinde Hoca Ahmet Yesevi caddesindeki esnafla görüşen Ali Babacan buradan partisinin Şair Celali caddesinde bulunan il başkanlığı binası önüne geldi. Davulzurna eşliğinde karşılanan Babacan, burada bir konuşma yaptı.

Bayburt İl Başkanlığı binasının açılışının ardından Babacan, basınla bir araya gelerek, gündemi değerlendirdi.

Basın toplantısından sonra Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğini ziyaret eden Babacan, Kelkit'e gitmek üzere Bayburt'tan ayrıldı.

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