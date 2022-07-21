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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Abdulvehhap Gazi ve Bamsı Beyrek unutulmadı

İHA

Abdulvehhap Gazi ve Bamsı Beyrek unutulmadı

Bayburt Belediyesinin organizasyonuyla bu yıl 26.sı gerçekleştirilen Dede Korkut Şölenleri dahilinde mezarları Erenli köyünde bulunan Anadolu’da Gazi unvanı alan ilk kişi olan Abdulvehhap Gazi ile Dede Korkut hikâyelerinde ismi geçen kahramanlardan Bamsı Beyrek de unutulmadı.
Etkinlikler çerçevesinde Abdulvehhap Gazi ve Bamsı Beyrek’in mezarlarına çelenk konularak Kur’anı Kerim okunup dua edildi.
Duanın ardından yakın bir zamanda açılacak olan Bayburt Belediyesi Ahmet Revayi Hüsni Hat Müzesi kurucu hattatlarından Mahmut Şahin’in ‘Ya Hazreti Abdulvehhab Gazi” yazılı celî talik levhası Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci tarafından duvara asıldı.
Programa Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi İdris Aydın, Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Belediye Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ve Nesimuttin Selçuk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, belediye meclis üyelerimiz, Bayburt Ülkü Ocakları İl Başkanı Yunus Emre Zengin ve kurum müdürleri katıldı.

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