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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bayburt Belediyesi Hattat Şair Ahmed Revayi Hüsn-i Hat Müzesi açıldı

İHA

Bayburt Belediyesi Hattat Şair Ahmed Revayi Hüsn-i Hat Müzesi açıldı

Bayburt Belediyesinin destekleriyle, Hattat Şair Ahmed Revayi Hüsni Hat Müzesinin açılışı yapıldı.
Tuzcuzade Mahallesi'nde bulunan Kutluer Konağı artık Bayburt Belediyesi Ahmed Revayi Hüsni Hat müzesi adıyla anılacak. Yapımı tamamlanan ve açılışı bugün gerçekleşen müzede konuşma yapan Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, "Bayburt Belediyesi olarak bir çalışmayı birlikte paylaşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bugün burada Bayburtlu Şair Zihni'nin mahdumu olduğu Ahmed Revayi hattat şair adına belediyemizin açacağı hat sanatları müzesinin içinde bulunuyoruz. Şu an içerisinde bulunduğumuz bu Kutluer Konakları 2018 yılında kamulaştırılmış 152 metrekare bir alan. Daha sonra biz 2022 yılında bu konağın restorasyon ve diğer çalışmalarını tamamladık ve müze haline getirdik" dedi.
Ahmet Memoğlu ve Hattat Mahmut Şahin'in önderliğinde müzeyi kurma girişiminde bulunduklarını dile getiren Pekmezci, "Bu arkadaşlarımız Amasya'da böyle bir müze açmışlar, ben de kendileriyle görüştüm, dedim Bayburt'un oralardan bir farkı yok, haksızlık edersiniz Bayburt'a da böyle bir müze açalım kırmadılar beni geldiler, görüştük iyi bir zemin oluşturduk sonra burada Ahmet ve Mahmut beyin önderliğinde sanatçı arkadaşlarıyla, talebeleriyle birlikte 150 eserden oluşan bir çalışma yaptılar ve bunları müzemize hediye ettiler. Bu vesileyle Bayburt Belediyesi Kutluer Konağının müze haline getirilmesinde emeği geçen başta Ahmet Memoğlu'na, Mahmut Şahin'e, Hüseyin Sert'e, Muhammet İkbal Gürpınar ve öğrencilerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu. Kurdele kesiminin ardından müzeyi gezen Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve beraberindeki il protokolü üyeleri müze içerisindeki eserleri teker teker inceledi. Müze içerisindeki eserleri beğenen Epcim ve Pekmezci eserler hakkında bilgi veren Hattat Şahin'e çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Müze hakkında bilgi veren Şahin, "Bursa, Eskişehir, Kütahya, Kocaeli ve İstanbul'da Çeşitli kurumlarda dersler veriyorum, hattatım. Bayburt'ta müze açma fikri, Ahmet Memoğlu Beyin teşvikiyle oldu. Bayburt Belediye Başkanımız Hükmü Pekmezci'nin öncülüğünde Kutluer Konağı denilen bu bina müze olarak kullanılmak üzere tahsis edildi ve müze çalışmasına başlandı. 2 Haziran'da biz geldik, 40 gün içinde müzenin genel itibariyle yazıları bitti, en son dizimini yaptık ve bugün de açılışını gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.
Müzenin açılışından sonra vatandaşlar müze içerisini gezerek, eserleri inceledi. Hattat Şahin ise eserler hakkında vatandaşları bilgilendirerek, müzeyi gezdirdi.

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