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Dostluk final maçında attan düşen ciritçinin atı ormanlık alana kaçtı

İHA

Dostluk final maçında attan düşen ciritçinin atı ormanlık alana kaçtı

Bayburt Belediyesi Cirit Sahası'nda 15 Temmuz Atlı Spor Kulübü ile Dede Korkut Atlı Spor Kulübü aralarında dostluk final maçı oynadı.
Her iki takım kıyasıya mücadele ederken, ikinci yarıda Dede Korkut Atlı Spor Kulübü oyuncusu atın üzerinden hafif bir şekilde yere düştü. Yerden kalkarak üzerinin tozunu silen ciritçi atının kaçtığını görünce şoke oldu. Takım arkadaşlarının durumu görmesi üzerine 2 ciritçi kaçan atın peşine düştü. Kaçan atı atlarıyla birlikte yakalamak için giden ciritçiler daha sonra atı kaçtığı ormanlık alandan bulup getirerek, attan düşen arkadaşına teslim ettiler. Cirit müsabakası kaldığı yerden devam ederken, maç sorunsuz bir şekilde tamamlandı.
Ata sporu ciritin il birincisi olan 15 Temmuz Atlı Spor Kulübü, dostluk maçının ilk yarısında rakibinin gerisinde kaldı. İlk yarıyı Çoruh Atlı Spor Kulübü önde tamamlarken, ikinci yarıda dengeler bozulmadı, dostluk kazandı. Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Milletvekili Fetani Battal ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, kulüp başkanları Vahdettin Topyay ve Cafer Yurtsever’e maç sonunda kupalarını takdim ettiler. Kupaların verilmesinin ardından konuşma yapan Pekmezci, "Orta Asya bozkırlarından Anadolu’ya gelen yiğitlerin torunlarının bugün Bayburt’ta ciritle iştigal etmeleri ve onu yerine getirmeleri bizim için sonsuz bir mutluluk. Emek veren herkese yürekten teşekkür ediyoruz” dedi. Bayburt Valisi Cüneyt Epcim de gösterdikleri başarılı oyundan dolayı ciritçileri tebrik ederek cirit sporunu yaşatmak için Bayburt’ta bir karar aldıklarını belirtti ve yeni cirit sahasının yapımında emeği geçen Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve İl özel idaresine teşekkür etti. Dostluk müsabakası davul zurnalar eşliğinde halayların çekilmesiyle son buldu.

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