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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şölenlerde sahne sırası Bayburtlu sanatçılarındı

İHA

Şölenlerde sahne sırası Bayburtlu sanatçılarındı

Bayburt’ta Türk Dünyasında Ozanların Piri olarak bilinen bilge şahsiyet Dede Korkut adına belediyenin organizasyonuyla bu yıl 26. sı düzenlenen Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenlerinde gerçekleştirilen beşinci gün konserlerinde sahne sırası Bayburtlu sanatçılarındı.
Konserde ilk olarak sahneye çıkan Bünyamin Oraç seslendirdiği birbirinden güzel türkülerle geceye renk kattı. Hareketli türkülerle Bayburtluları coşturan Oraç’a performansının ardından plaketini Bayburt Eski Milletvekili Suat Pamukçu takdim etti.
Plaket takdiminin ardından sahne alan Sincanlı Filiz’in seslendirdiği hareketli türkülere halaylarla eşlik eden Bayburtlular bir an olsun yerlerine oturmadılar. Sahne sonrası Sincanlı Filiz’e ise gecenin anısına plaket ve çiçeğini Belediye Eski Başkanı Mete Memiş verdi.
Aynı zamanda İstanbul’da faaliyet gösteren Bayburt Kadınları İlim ve Kültür Derneği’nin Başkanlığını da yapan Sincanlı Filiz yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Belediye Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ile Nesimuttin Selçuk’a çiçek takdiminde bulundular.
Çiçek takdiminin ardından serin havaya rağmen coşkunun dinmediği konserde konuşma yapan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “Bugün Bayburt’tan uzaklarda olan hanımefendiler İstanbul’dan gelip bizlere çiçek sunuyorlar. İstanbul’daki hanımefendileri tebrik ediyorum. Nerede olursa olsunlar, onları her zaman iyi duygularla yâd ediyoruz ve diyoruz ki, baba ocağına hoş geldiniz şeref verdiniz.” ifadelerini kullandı.
Konuşma sonrası buram buram Bayburt kokan gecede, son olarak Muhsin Bayburtlu ve Sehlan Burak beraber sahne aldılar. Bayburtlu ve Burak en sevilen şarkılarını seslendirirken söyledikleri Bayburt türküleri ile geceye renk kattılar.
Bayram Aygün’ün sunduğu ve Bayburtluların unutulmaz bir gece yaşadığı konser MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap’ın Muhsin Bayburtlu ve Sehlan Burak’a plaket ve çiçek takdim etmesiyle sona erdi.

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