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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İl dışı ve yurt dışı Bayburt derneklerinin çalışmaları panelde konuşuldu

İHA

İl dışı ve yurt dışı Bayburt derneklerinin çalışmaları panelde konuşuldu

Bu yıl 26.’sı düzenlenen Bayburt Dede Korkut Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenleri tüm hızıyla devam ediyor.
Şölenler dahilinde “Yurtiçi ve Yurtdışındaki Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Dernekleri Federasyon ve Vakıfların Çalışmaları ile Bayburt’un Tanıtımı ve Gelişimine Katkıları” konulu panel gerçekleştirildi.
Bayburt Belediyesinin organizasyonunda Bayburt Bilgi Paylaşımı ve Proje Üretim Derneği'nin (BAYPORJE) koordinasyonuyla Çoruh Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen il dışı ve yurt dışında faaliyet gösteren Bayburt Dernekleri şehrin tanıtımı ve gelişimi konusunda yaptıkları çalışmaları anlattılar.
Panelin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, “26.sını düzenlediğimiz Dede Korkut Şölenlerinin bugünkü programlarında özellikle bir şeyi arzu ettik. Şehrimizden uzaklarda olan hemşehrilerimizin Bayburt ile ilgili duygularını öğrenmek, duygu ve düşüncelerini paylaşmak. Bayburt ile ilgili neler yapılmasını istedikleri konusunda düşüncelerini anlamak adına bir çalışma başlattık” dedi.
Panel için Bayburt Belediyesi tarafından il dışı ve yurt dışı Bayburt Dernekleri’ne yazılan davet yazısını okuyan Başkan Pekmezci, bu yazıyı Tekirdağ Bayburt Kültür ve Yardım Derneği, Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı, Ankara Bayburt Kültür ve Yardım Derneği, İstanbul Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği, İzmir Bayburt Kültür ve Yardım Derneği, Antalya Bayburt Kültür ve Yardım Derneği, Bursa Bayburt Kültür ve Yardım Derneği, Türkiye Bayburtlular Federasyonu, Anadolu Yakası Bayburt Kültür ve Yardım Derneği, Eskişehir Bayburt Kültür ve Yardım Derneği, Trabzon Bayburtlular Derneği, Rize Bayburt Kültür ve Yardım Derneği, Balıkesir Bayburt Derneği, Kocaeli Bayburt Derneği, Konya Bayburt Derneği, Manisa Bayburt Derneği, Samsun Bayburt Kültür ve Yardım Derneği, Yalova Bayburt Derneği, Stutgart Bayburt Derneği ve Duisburg Bayburt Derneği’ne gönderdiklerini belirterek, panel de temsil edilen dernek ve vakıfların, Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı, Ankara Bayburt Kültür ve Yardım Derneği, İstanbul Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği, Anadolu Yakası Bayburt Kültür ve Yardım Derneği, Trabzon Bayburtlular Derneği ve Samsun Bayburt Kültür ve Yardım Derneği olduğunu ifade etti.
İki oturum halinde gerçekleşen panelde BAYPROJE Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rıfat Yıldız'ın oturum başkanlığı yaptığı birinci oturumda Trabzon Bayburtlular Derneği Başkanı Sadettin Okay, Samsun Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakan Tali ve Bayburt Eğitim, Kültür ve Hizmet Vakfı Tanıtım ve Medya Birim Başkanı Serdar Kumbasar bildiri sundu.
İlk oturumun ardından panele katkı amaçlı bir konuşma yapan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Trabzon ve Samsun dernekleri ile Bayburt Vakfını yaptıkları çalışmalardan dolayı kutlayarak Bayburt’taki turizm, tanıtım, istihdam ve sanatsal faaliyetler ile ilgili olarak Belediyemizin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi ve il dışı derneklere tavsiyelerde bulundu.
Oturum başkanlığını BAYPROJE Yönetim Kurlu Üyesi Akın Bayrak’ın yaptığı İkinci oturumda ise İstanbul Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği adına Ünal Yaşaroğlu, Ankara Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Adnan Bayram ve İstanbul Anadolu Yakası Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneğinden Mustafa Bayram bildiri sundular.
İkinci oturumun ardından ise bir konuşma yapan Milletvekili Fetani Battal ise, il dışı derneklerin çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunarak derneklerin bulundukları illerde ve Bayburt’a yönelik nasıl çalışmalar yapabilecekleri konusunda önerilerde bulundu.
Panel, protokol üyelerinin bildiri sunan dernek başkanı ve temsilcileri ile oturum başkanlarına günün anısına plaket takdim etmesinin ardından sona erdi.
Bayburt'un konuşulduğu paneli Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Yardımcı, belediye meclis üyeleri, kurum amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar takip etti.

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