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“Kadrajını Bayburt’a Çevir” fotoğraf yarışmasında dereceye girenler belli oldu

İHA

“Kadrajını Bayburt’a Çevir” fotoğraf yarışmasında dereceye girenler belli oldu

Bayburt Belediyesi organizasyonunda bu yıl 26.sı düzenlenen Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri tüm hızıyla devam ediyor. Etkinlikler çerçevesinde Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezinde Belediye tarafından düzenlenen “Kadrajını Bayburt’a Çevir” konulu fotoğraf yarışmasına katılan fotoğrafların yer aldığı sergisinin açılışı gerçekleştirilerek, Gastronomi Şehri Bayburt’un coğrafi işaretli yemeklerinin tanıtımı yapıldı.
Sergi açılışı öncesi konuşan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci yarışma ve sergi hakkında bilgiler vererek, “15 Nisan 15 Haziran 2022 tarihleri arasında düzenlenen bu yarışmaya toplamda 56 yarışmacı ve 422 adet fotoğraf katılım sağlamıştır. ‘Bayburt Sevdalısı’ rumuzlu yarışmacının fotoğrafı birinci olarak belirlendi. Necip Yavuz kardeşimiz ikinci, Erdinç Yaya kardeşimiz üçüncü olmuştur. Ferhat Eraydın ve Hülya Karaer kardeşlerimiz de mansiyon ödüllerine layık görülmüştür. Bu fotoğraflardan dereceye girenlerde dahil olmak üzere 46 adet fotoğraf sergimizde yer alıyor. Tüm katılımcılara ve bize katkı sağlayan tüm arkadaşlarımıza dostlarımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap ve yarışmada ikinciliği elde eden Necip Yavuz serginin açılışını birlikte yaptılar.
Açılış sonrası sergiyi ilgiyle gezen protokol üyeleri daha sonra dereceye girenler ve mansiyon ödülüne layık görülen eserlerin sahiplerine ödüllerini vererek plaket takdiminde bulundular.
Ödül töreninin ardından Bayburt’un coğrafi işaret almış yöresel tatlarının tanıtımının yapıldığı salona geçildi. Şehrin coğrafi işaretli yöresel yemekleri olan, Yalancı Dolma, Lor Dolması, Karapancar, Ekşi Lahana, Süt Böreği, Su Böreği, Bayburt Ketesi, Tatlı Çorba, İmir Dolması, Herse, Bayburt Kurabiyesi ve Bayburt Helvası tanıtımı yapılan lezzetler arasında yer aldı.
Programa Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı, Arsin Belediye Başkanı Muhammet Sait Gürsoy, MHP MYK Üyesi İdris Aydın, MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Mehmet Şentürk, Belediye Başkan Yardımcıları Süreyya Türkmenli ve Nesimuttin Selçuk, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Kurucusu Kenan Yavuz, Saadet Partisi Bayburt İl Başkanı Abdulmecit Bekmezci, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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