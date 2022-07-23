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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TESK Genel Başkanı Palandöken Başkan Pekmezci’yi ziyaret etti

İHA

TESK Genel Başkanı Palandöken Başkan Pekmezci’yi ziyaret etti

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Belediye Başkanı Sayın Hükmü Pekmezci’yi makamında ziyaret etti.
Beraberinde TESK Genel Başkan Vekili ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, TESK Genel Sekreteri Sinan Özkan, Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat, Gümüşhane Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Yasin Zengin, TESK ve TŞOF Basın Danışmanı Ahmet Okumuş, Bayburt Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Zekeriya Mevlütoğulları ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte ziyarete gelen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’i Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte karşılayan Belediye Başkanı Pekmezci, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Bayburt’un tarihçesi hakkında misafirlerine bilgi veren Başkan Pekmezci, şu anda organize edilen Bayburt Dede Korkut 26. Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenlerinin esnaf ve tüccar için kentte bir hareketlilik sağladığına dikkat çekerek, “Biz Bayburtlular, çağın ve sosyal yapının değişimlerine ayak uydururken bir taraftan da kültürel dokumuzun korunması adına bir gayret içerisindeyiz. Şu anda organize ettiğimiz Bayburt Dede Korkut 26. Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenlerimiz dolayısıyla yoğun çalışmalarımız var. Buradaki amacımız öncelikle il dışındaki hemşehrilerimizin şölenler vesilesiyle tatillerini memleketlerinde geçirmelerini sağlayarak şehrimizde bir hareketlilik oluşturmaktır. Esnafımız ve tüccarımızın yüzünün gülmesi için gayret ediyoruz. Ve inanıyorum ki, hedefimize ulaştık. Bayburt, şu anda nüfusunun 3,4 katına ulaşmış durumda” diye konuştu.
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise, çalışmalarından ve esnaf için gösterdiği gayretlerden dolayı Belediye Başkanı Pekmezci’ye teşekkür ederek, “Tecrübelerinizle siz bu kentin ŞehrülEmin’isiniz. Bu kentin güzelleşmesinde, ekonomisinin güçlenmesinde, barışın sağlanmasında, suyu akmayanın, ekmeği olmayanın imdadına yetişen sizsiniz. Hizmeti siz yaparsınız. Gerçekten de bu şehre çok değerler katmışsınız” dedi.
Bayburt’a daha önce birçok kere ziyarette bulunduğunu, Bayburtlu eski İmar ve İskân Bakanı Erol Tuncer’le 45 yıllık arkadaşlığı ve iş ortaklığı olduğunu dile getiren TESK Genel Başkanı Palandöken, “Erol abi bana ‘Bayburt’un özel bir sofrası, özel bir sohbeti ve özel bir lisanı vardır’ derdi. Dolayısıyla biz, hep dostlukları gördüğümüz, sözüne güvenilir Bayburt’u ülkedeki kahramanlıkların başşehri biliyoruz. Bayburt, nüfus olarak yoğun olmaması ile birlikte şehir olarak çok büyük olmaması ile birlikte yüreği çok büyük bir şehirdir. Bayburt, Bayburtlunun vazgeçilmezidir. Dünyanın her yerinde müteşebbis, çalışkan ekmeğini taştan çıkaran bir Bayburtluya rastlarsınız. Zaten taş işçiliği, Bayburtlunun işidir ” diye konuştu.
Belediyemizin organize ettiği Bayburt Dede Korkut 26. Uluslararası Kültür ve Sanat Şölenlerinin örnek bir çalışma olduğuna dikkat çeken TESK Genel Başkanı Palandöken, “Dede Korkut bir efsanedir. Bizler Dede Korkut Hikâyeleri ile yetişen bir nesil olarak düzenlediğiniz şölenler, çok önemlidir. Kentin turizmi için önemli, esnafımız için önemli, tanıtım için önemli. Sizlerin bu kültürü yeni nesillere aktarmanız da örnek bir çalışmadır” ifadelerine yer verdi.
Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve beraberindeki heyete ziyaret anısına Dede Korkut Biblosu, kültür yayınları ile çeşitli hediyeler takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bayburt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bayburt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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